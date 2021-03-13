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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - Эммен
Гронинген - Эммен: обзор матча 13 марта 2021
Гронинген
13.03.2021, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 26 тур
1 : 1
Завершен
Эммен
60'
А. Да Крус
38'
Г. Бейл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гронинген - Эммен
81'
Замена
Н. Лаурсен
️️️️
С. Пенья
Замена
С. Шрек
️️️️
Т. Суслов
76'
73'
Замена
П. Глэдон
️️️️
Л. Аджич
Замена
П. Абрахам
️️️️
П. Йостен
66'
ГОЛ! 1:1!
А. Да Крус
Пас отдал
Т. Суслов
60'
38'
ГОЛ! 0:1!
Г. Бейл
33'
Желтая карточка
С. Пенья
Замена
В. Даммерс
️️️️
Р. Лундквист
28'
Желтая карточка
С. Падт
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
6
Ко Итакура
ЦЗ
5
Барт ван Хинтум
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
8
Даниэль ван Кам
ОП
9
Алессио Да Крус
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
10
Томаш Суслов
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Эммен
34
Майкл Веррипс
ВР
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
8
Лукас Бернаду
ОП
9
Лука Аджич
ЦП
25
Яри Влак
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
19
Michael De Leeuw
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Гронинген
12
Ян де Бор
ВР
99
Пер Бротвейт
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
8
Сэм Шрек
ЦП
34
Kian Slor
ЦФ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
33
Joël van Kaam
ЦФ
Эммен
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
16
Ricardo Van Rhijn
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
11
Николай Лаурсен
ПВ
21
M. Kolar
ЦФ
18
Didier La Torre
ЦФ
32
Robbert De Vos
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
3-2-1-2-2
22
Падт
6
Итакура
5
ван Хинтум
27
Данкерлуи
11
Эль-Мессауди
8
ван Кам
9
Да Крус
27
Эль-Ханкури
10
Лундквист
17
Йостен
10
Суслов
3-1-3-1-2
34
Веррипс
23
Бейл
20
Араухо
13
Вендорп
8
Бернаду
9
Аджич
25
Влак
11
Фрей
6
Пенья
4
19
17
Йостен
7
Абрахам
7
Абрахам
17
Йостен
10
Суслов
8
Шрек
8
Шрек
10
Суслов
10
Лундквист
4
Даммерс
4
Даммерс
10
Лундквист
6
Пенья
11
Лаурсен
11
Лаурсен
6
Пенья
9
Аджич
19
Глэдон
19
Глэдон
9
Аджич
Остались в запасе
Гронинген
Эммен
12
Ян де Бор
ВР
34
Kian Slor
ЦФ
33
Joël van Kaam
ЦФ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
99
Пер Бротвейт
ВР
Главный тренер
Эрнест Фабер
21
M. Kolar
ЦФ
18
Didier La Torre
ЦФ
32
Robbert De Vos
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
16
Ricardo Van Rhijn
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
Главный тренер
Дик Луккиен
Остались в запасе
12
Ян де Бор
ВР
34
Kian Slor
ЦФ
33
Joël van Kaam
ЦФ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
99
Пер Бротвейт
ВР
Остались в запасе
21
M. Kolar
ЦФ
18
Didier La Torre
ЦФ
32
Robbert De Vos
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
16
Ricardo Van Rhijn
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
Главный тренер
Эрнест Фабер
Главный тренер
Дик Луккиен
Статистика матча Гронинген - Эммен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Информация о матче
Стадион:
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