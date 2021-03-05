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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Эммен - Спарта
Эммен - Спарта: обзор матча 05 марта 2021
Эммен
05.03.2021, пятница, 22:00
Голландия. Эредивизие, 25 тур
1 : 1
Завершен
Спарта
90+6'
M. De Leeuw (П)
43'
Л. Дуарте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эммен - Спарта
ГОЛ с пенальти! 1:1!
M. De Leeuw
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
Р. Харчуш
Замена
M. Kolar
️️️️
Я. Влак
87'
85'
Замена
М. Хейлен
️️️️
Л. Ти
Замена
Н. Лаурсен
️️️️
Л. Бернаду
82'
Желтая карточка
М. Веррипс
78'
70'
Замена
Л. Дуарте
️️️️
В. Бюргер
70'
Замена
Р. Харчуш
️️️️
Л. Дуарте
58'
Замена
D. Gravenberch
️️️️
М. Энгельс
Замена
П. Глэдон
️️️️
Л. Аджич
46'
43'
ГОЛ! 0:1!
Л. Дуарте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эммен
34
Майкл Веррипс
ВР
20
Мигель Араухо
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
8
Лукас Бернаду
ОП
9
Лука Аджич
ЦП
25
Яри Влак
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
4
Nick Bakker
ЦФ
22
Caner Cavlan
ЦФ
19
Michael De Leeuw
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Спарта
40
Мадука Окойе
ВР
2
Дирк Абелс
ЦЗ
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
6
Ларос Дуарте
ОП
21
Абду Харруи
ЦП
14
Аарон Мейерс
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
6
Адиль Ауассар
ЦП
9
Леннарт Ти
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Эммен
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
16
Ricardo Van Rhijn
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
11
Николай Лаурсен
ПВ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
32
Robbert De Vos
ЦФ
0
H. B. Moussa
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Спарта
30
Michael Fabrie
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
10
Bryan Smeets
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
19
Danzell Gravenberch
ЦФ
27
Реда Харчуш
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
2-1-3-1-3
34
Веррипс
20
Араухо
23
Бейл
8
Бернаду
9
Аджич
25
Влак
11
Фрей
6
Пенья
19
22
4
3-1-4-2
40
Окойе
2
Абелс
4
3
Вриндс
6
Дуарте
14
Мейерс
18
Бюргер
6
Ауассар
21
Харруи
8
Энгельс
9
Ти
8
Бернаду
11
Лаурсен
11
Лаурсен
8
Бернаду
25
Влак
21
21
25
Влак
9
Аджич
19
Глэдон
19
Глэдон
9
Аджич
8
Энгельс
19
19
8
Энгельс
6
Дуарте
27
Харчуш
27
Харчуш
6
Дуарте
9
Ти
13
Хейлен
13
Хейлен
9
Ти
Остались в запасе
Эммен
Спарта
93
Stefan van der Lei
ЦФ
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
32
Robbert De Vos
ЦФ
0
H. B. Moussa
ЦФ
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
16
Ricardo Van Rhijn
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
Главный тренер
Дик Луккиен
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
21
Свен Мейнанс
ПП
30
Michael Fabrie
ВР
10
Bryan Smeets
ЦП
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
93
Stefan van der Lei
ЦФ
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
32
Robbert De Vos
ЦФ
0
H. B. Moussa
ЦФ
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
16
Ricardo Van Rhijn
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
Остались в запасе
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
21
Свен Мейнанс
ПП
30
Michael Fabrie
ВР
10
Bryan Smeets
ЦП
Главный тренер
Дик Луккиен
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Эммен - Спарта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Де Ауде Мердейк
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