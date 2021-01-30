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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - РКС Ваалвейк
Витесс - РКС Ваалвейк: обзор матча 30 января 2021
Витесс
30.01.2021, суббота, 23:00
Голландия. Эредивизие, 20 тур
1 : 1
Завершен
РКС Ваалвейк
71'
Р. Базур
75'
Р. ван дер Венне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витесс - РКС Ваалвейк
89'
Замена
H. Mulder
️️️️
Р. ван дер Венне
Замена
М. Манхоф
️️️️
М. Виттек
86'
Замена
У. Дарфалу
️️️️
Л. Опенда
79'
75'
ГОЛ! 1:1!
Р. ван дер Венне
Пас отдал
М. Меленстен
ГОЛ! 1:0!
Р. Базур
Пас отдал
М. Беро
71'
66'
Замена
Т. Лутонда
️️️️
P. Quasten
66'
Замена
Х. Гаари
️️️️
С. Соу
63'
Замена
Т. Остинг
️️️️
F. Stokkers
Желтая карточка
М. Беро
59'
Замена
П. Вруг
️️️️
I. Toure
55'
Замена
Д. Хейсман
️️️️
А. Броя
55'
33'
Желтая карточка
В. Анита
13'
Желтая карточка
Р. ван дер Венне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
27
Idrissa Toure
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
27
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
РКС Ваалвейк
31
Константинос Лампру
ВР
5
Ахмед Туба
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
2
Саид Бакари
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
10
Ричард ван дер Венне
АП
27
Finn Stokkers
ЦФ
0
P. Quasten
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
25
Билал Баязит
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
10
Томас Брунс
ЦП
6
Сондре Тронстад
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
39
Ноа Огайо
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
РКС Ваалвейк
22
Mike Grim
ВР
1
Этьен Вессен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
25
Тейс Остинг
АП
0
H. Mulder
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
4-2-1-3
22
Пасвер
32
Виттек
14
Расмуссен
5
Дехи
2
Даса
23
Базур
22
Беро
6
Таннан
27
Броя
17
Опенда
27
3-1-1-5
31
Лампру
5
Туба
21
Меленстен
2
Бакари
6
Анита
10
ван дер Венне
27
14
19
Соу
8
Тахири
0
27
Броя
23
Хейсман
23
Хейсман
27
Броя
32
Виттек
42
Манхоф
42
Манхоф
32
Виттек
27
8
Вруг
8
Вруг
27
17
Опенда
9
Дарфалу
9
Дарфалу
17
Опенда
0
5
Лутонда
5
Лутонда
0
10
ван дер Венне
0
0
10
ван дер Венне
27
25
Остинг
25
Остинг
27
19
Соу
3
Гаари
3
Гаари
19
Соу
Остались в запасе
Витесс
РКС Ваалвейк
39
Ноа Огайо
ЦФ
10
Томас Брунс
ЦП
6
Сондре Тронстад
ЦП
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
1
Йерун Хувен
ВР
25
Билал Баязит
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
22
Mike Grim
ВР
1
Этьен Вессен
ВР
46
Айман Азхил
ЦП
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
39
Ноа Огайо
ЦФ
10
Томас Брунс
ЦП
6
Сондре Тронстад
ЦП
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
1
Йерун Хувен
ВР
25
Билал Баязит
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
Остались в запасе
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
22
Mike Grim
ВР
1
Этьен Вессен
ВР
46
Айман Азхил
ЦП
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Витесс - РКС Ваалвейк
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Гелредом
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