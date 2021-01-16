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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Хераклес
Утрехт - Хераклес: обзор матча 16 января 2021
Утрехт
16.01.2021, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 17 тур
2 : 0
Завершен
Хераклес
31'
С. ван де Стрек
72'
A. Dalmau
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Утрехт - Хераклес
Желтая карточка
Т. Сент-Джаго
89'
83'
Замена
T. Bijleveld
️️️️
Р. Влут
Замена
М. Махи
️️️️
A. Dalmau
78'
ГОЛ! 2:0!
A. Dalmau
72'
70'
Замена
А. Шоке
️️️️
С. Бакиш
Замена
М. ван дер Маарел
️️️️
Х. тер Авест
70'
46'
Замена
Л. де ла Торре
️️️️
L. Schoofs
46'
Замена
И. Аззауи
️️️️
Д. Бургзорг
46'
Замена
K. Jakobsen
️️️️
С. ван дер Ватер
40'
Желтая карточка
T. Breukers
Желтая карточка
Й. ван Овереем
34'
ГОЛ! 1:0!
С. ван де Стрек
Пас отдал
А. Махер
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Эрик Эльшлегель
ВР
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
9
Джирано Керк
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
4
Django Warmerdam
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Хераклес
28
Янис Бласвих
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
5
Марко Ренте
ЦЗ
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
2
Tim Breukers
ЦФ
20
Рай Влут
ЦФ
18
Сильвестр ван дер Ватер
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
37
Делано Бургзорг
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Утрехт
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Мартен Пас
ВР
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
10
Мимун Махи
ЦП
15
Даниэль Арзани
ЦП
28
Urby Emanuelson
ЦП
18
Одиссеус Веланас
АП
99
Jeredy Hilterman
ЦФ
2
Sylian Mokono
ЦФ
86
Симон Густафсон
ЦФ
Хераклес
1
Koen Bucker
ВР
1
Michael Brouwer
ВР
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
98
Исмаил Аззауи
ЦП
5
Teun Bijleveld
ЦП
5
Mateo Leš
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
3-4-3
1
Эльшлегель
33
Сент-Джаго
5
тер Авест
14
Янссен
8
ван Овереем
9
Керк
23
Рамселар
6
Махер
9
22
ван де Стрек
4
4-1-5
28
Бласвих
3
Преппер
5
Ренте
15
12
Куальята
14
Киомурцоглу
2
37
Бургзорг
12
Бакиш
18
ван дер Ватер
20
Влут
9
10
Махи
10
Махи
9
5
тер Авест
2
ван дер Маарел
2
ван дер Маарел
5
тер Авест
15
17
де ла Торре
17
де ла Торре
15
18
ван дер Ватер
7
7
18
ван дер Ватер
37
Бургзорг
98
Аззауи
98
Аззауи
37
Бургзорг
20
Влут
5
5
20
Влут
12
Бакиш
17
Шоке
17
Шоке
12
Бакиш
Остались в запасе
Утрехт
Хераклес
99
Jeredy Hilterman
ЦФ
18
Одиссеус Веланас
АП
15
Даниэль Арзани
ЦП
2
Sylian Mokono
ЦФ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Мартен Пас
ВР
4
Джастин Хогма
ЦЗ
28
Urby Emanuelson
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
5
Mateo Leš
ЦФ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
1
Koen Bucker
ВР
1
Michael Brouwer
ВР
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
Главный тренер
Джон Стигеман
Остались в запасе
99
Jeredy Hilterman
ЦФ
18
Одиссеус Веланас
АП
15
Даниэль Арзани
ЦП
2
Sylian Mokono
ЦФ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Мартен Пас
ВР
4
Джастин Хогма
ЦЗ
28
Urby Emanuelson
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦФ
Остались в запасе
5
Mateo Leš
ЦФ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
1
Koen Bucker
ВР
1
Michael Brouwer
ВР
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Джон Стигеман
Статистика матча Утрехт - Хераклес
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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