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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - Эммен
Зволле - Эммен: обзор матча 18 декабря 2020
Зволле
18.12.2020, пятница, 22:00
Голландия. Эредивизие, 13 тур
0 : 0
Завершен
Эммен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зволле - Эммен
Замена
R. Ghoochannejhad
️️️️
М. ван Дуйнен
86'
Замена
К. Леманс
️️️️
J. Drost
86'
67'
Замена
С. Тибблинг
️️️️
Н. Лаурсен
61'
Замена
M. Chacon
️️️️
M. Kolar
Замена
D. Huiberts
️️️️
М. Саймак
61'
Замена
П. Клемент
️️️️
Ю. Накаяма
46'
26'
Замена
A. Jansen
️️️️
L. Caciano
Замена
E. Reijnders
️️️️
С. Тедич
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зволле
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
4
Сэм Керстен
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
6
Мустафа Саймак
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
2
Bram Van Polen
ЦФ
11
Jesper Drost
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Эммен
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
16
Ricardo Van Rhijn
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
6
Серхио Пенья
АП
11
Николай Лаурсен
ПВ
21
M. Kolar
ЦФ
15
Lentini Caciano
ЦФ
22
Caner Cavlan
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Зволле
22
Дайиро Хирино
ЦЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
24
Пелле Клемент
ЦП
8
Клинт Леманс
ЦП
8
Reza Ghoochannejhad
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
21
Samir Lagsir
ЦФ
Эммен
10
Донис Авдияй
ЛВ
11
Симон Тибблинг
ЦП
18
Бен Шолте
АП
93
Stefan van der Lei
ЦФ
29
Felix Wiedwald
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
0
A. Jansen
ЦФ
32
Robbert De Vos
ЦФ
20
Michael Chacon
ЦФ
51
S. Sidibe
ЦФ
4-2-4
16
Цеттерер
3
Пал
4
Керстен
3
Накаяма
31
ван Вермескеркен
6
Саймак
13
Штридер
2
29
ван Дуйнен
9
Тедич
11
4-2-5
23
Бейл
20
Араухо
16
13
Вендорп
11
Лаурсен
6
Пенья
21
26
4
22
15
29
ван Дуйнен
8
8
29
ван Дуйнен
3
Накаяма
24
Клемент
24
Клемент
3
Накаяма
6
Саймак
30
30
6
Саймак
9
Тедич
23
23
9
Тедич
11
8
Леманс
8
Леманс
11
15
0
0
15
21
20
20
21
11
Лаурсен
11
Тибблинг
11
Тибблинг
11
Лаурсен
Остались в запасе
Зволле
Эммен
20
Томас ван дер Белт
ОП
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
22
Дайиро Хирино
ЦЗ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
21
Samir Lagsir
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
93
Stefan van der Lei
ЦФ
29
Felix Wiedwald
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
32
Robbert De Vos
ЦФ
51
S. Sidibe
ЦФ
10
Донис Авдияй
ЛВ
18
Бен Шолте
АП
Главный тренер
Дик Луккиен
Остались в запасе
20
Томас ван дер Белт
ОП
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
22
Дайиро Хирино
ЦЗ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
21
Samir Lagsir
ЦФ
Остались в запасе
93
Stefan van der Lei
ЦФ
29
Felix Wiedwald
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
32
Robbert De Vos
ЦФ
51
S. Sidibe
ЦФ
10
Донис Авдияй
ЛВ
18
Бен Шолте
АП
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Дик Луккиен
Статистика матча Зволле - Эммен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Информация о матче
Стадион:
MAC3ПАРК
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