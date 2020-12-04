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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Эммен
Спарта - Эммен: обзор матча 04 декабря 2020
Спарта
04.12.2020, пятница, 22:00
Голландия. Эредивизие, 11 тур
2 : 1
Завершен
Эммен
22'
Л. Дуарте
58'
А. Харруи
52'
М. Араухо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Эммен
Замена
T. Beugelsdijk
️️️️
Л. Дуарте
90'
86'
Замена
N. Bakker
️️️️
R. Van Rhijn
85'
Замена
Л. Бернаду
️️️️
H. B. Moussa
Желтая карточка
D. Gravenberch
80'
79'
Желтая карточка
H. B. Moussa
79'
Замена
L. Caciano
️️️️
С. Пенья
Замена
А. Мейерс
️️️️
Л. Ти
74'
Замена
D. Gravenberch
️️️️
С. Мейнанс
74'
67'
Замена
M. Kolar
️️️️
A. Jansen
67'
Замена
Д. Авдияй
️️️️
Н. Лаурсен
Замена
М. Энгельс
️️️️
B. Smeets
63'
ГОЛ! 2:1!
А. Харруи
Пас отдал
А. Ауассар
58'
52'
ГОЛ! 1:1!
М. Араухо
Пас отдал
M. De Leeuw
ГОЛ! 1:0!
Л. Дуарте
Пас отдал
Л. Ти
22'
6'
Желтая карточка
A. Jansen
5'
Желтая карточка
С. Пенья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
40
Мадука Окойе
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
6
Адиль Ауассар
ЦП
10
Bryan Smeets
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
6
Ларос Дуарте
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Эммен
20
Мигель Араухо
ЦЗ
16
Ricardo Van Rhijn
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
6
Серхио Пенья
АП
11
Николай Лаурсен
ПВ
29
Felix Wiedwald
ЦФ
19
Michael De Leeuw
ЦФ
0
H. B. Moussa
ЦФ
0
A. Jansen
ЦФ
20
Michael Chacon
ЦФ
22
Caner Cavlan
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Спарта
30
Michael Fabrie
ВР
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
14
Аарон Мейерс
ЦП
1
Benjamin van Leer
ЦФ
19
Danzell Gravenberch
ЦФ
27
Реда Харчуш
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
Эммен
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
8
Лукас Бернаду
ОП
11
Симон Тибблинг
ЦП
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
15
Lentini Caciano
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
4-5-1
40
Окойе
13
Хейлен
2
Абелс
3
Вриндс
18
Пинту
6
Ауассар
10
21
Харруи
6
Дуарте
21
Мейнанс
9
Ти
3-2-5
23
Бейл
16
20
Араухо
11
Лаурсен
6
Пенья
19
22
20
0
0
21
Мейнанс
19
19
21
Мейнанс
10
8
Энгельс
8
Энгельс
10
6
Дуарте
4
4
6
Дуарте
9
Ти
14
Мейерс
14
Мейерс
9
Ти
16
4
4
16
0
8
Бернаду
8
Бернаду
0
6
Пенья
15
15
6
Пенья
0
21
21
0
11
Лаурсен
10
Авдияй
10
Авдияй
11
Лаурсен
Остались в запасе
Спарта
Эммен
1
Benjamin van Leer
ЦФ
27
Реда Харчуш
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
Главный тренер
Хенк Фрэзер
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
11
Симон Тибблинг
ЦП
Главный тренер
Дик Луккиен
Остались в запасе
1
Benjamin van Leer
ЦФ
27
Реда Харчуш
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
Остались в запасе
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
11
Симон Тибблинг
ЦП
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Дик Луккиен
Статистика матча Спарта - Эммен
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
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3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Информация о матче
Стадион:
Хет Кастеел
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