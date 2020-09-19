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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Эммен
ПСВ - Эммен: обзор матча 19 сентября 2020
ПСВ
19.09.2020, суббота, 21:00
Голландия. Эредивизие, 2 тур
2 : 1
Завершен
Эммен
90+4'
М. Ромеро
83'
И. Мвого (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Эммен
ГОЛ! 1:1!
М. Ромеро
Пас отдал
Ф. Макс
90'
+4
Замена
М. Ромеро
️️️️
К. Гакпо
89'
89'
Замена
D. Payne
️️️️
С. Пенья
87'
Желтая карточка
A. Jansen
84'
Желтая карточка
Н. Лаурсен
83'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
И. Мвого
83'
Замена
Д. Гранечны
️️️️
М. Араухо
81'
Замена
N. Bakker
️️️️
C. Cavlan
80'
Замена
L. Caciano
️️️️
R. De Vos
80'
Замена
A. Jansen
️️️️
M. Kolar
Замена
Брума
️️️️
М. Ихаттарен
62'
42'
Желтая карточка
C. Cavlan
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
30
Райан Томас
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
20
Нони Мадуэке
ПВ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Эммен
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
11
Николай Лаурсен
ПВ
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
32
Robbert De Vos
ЦФ
20
Michael Chacon
ЦФ
22
Caner Cavlan
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
ПСВ
26
Максим Делань
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
23
Михал Садилек
ЦП
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Эммен
18
Денис Гранечны
ЦЗ
8
Лукас Бернаду
ОП
28
Robin Jalving
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
30
Desevio Payne
ЦФ
0
H. B. Moussa
ЦФ
0
A. Jansen
ЦФ
51
S. Sidibe
ЦФ
15
Lentini Caciano
ЦФ
3-1-3-2-1
38
Мвого
30
Макс
4
Тезе
21
Боскальи
13
Росарио
52
Ихаттарен
30
Томас
24
Дюмфрис
18
Гакпо
20
Мадуэке
14
Мален
3-1-2-5
23
Бейл
20
Араухо
13
Вендорп
11
Тибблинг
11
Лаурсен
6
Пенья
26
22
20
32
21
18
Гакпо
19
Ромеро
19
Ромеро
18
Гакпо
52
Ихаттарен
77
Брума
77
Брума
52
Ихаттарен
22
4
4
22
6
Пенья
30
30
6
Пенья
21
0
0
21
32
15
15
32
20
Араухо
18
Гранечны
18
Гранечны
20
Араухо
Остались в запасе
ПСВ
Эммен
26
Максим Делань
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
1
Ларс Уннершталь
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
23
Михал Садилек
ЦП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
28
Robin Jalving
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
0
H. B. Moussa
ЦФ
8
Лукас Бернаду
ОП
51
S. Sidibe
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
1
Ларс Уннершталь
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
23
Михал Садилек
ЦП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Остались в запасе
28
Robin Jalving
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
0
H. B. Moussa
ЦФ
8
Лукас Бернаду
ОП
51
S. Sidibe
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Дик Луккиен
Статистика матча ПСВ - Эммен
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Информация о матче
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