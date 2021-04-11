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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Реймс
Ницца - Реймс: обзор матча 11 апреля 2021
Ницца
11.04.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 32 тур
0 : 0
Завершен
Реймс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Реймс
88'
Желтая карточка
Э. Билал Туре
86'
Замена
Д. Кутеса
️️️️
Н. Мбюкю
82'
Замена
К. Сирхейс
️️️️
М. Кафаро
Замена
П. Лис-Мелу
️️️️
К. Тюрам
75'
Замена
Д. Ндой
️️️️
Р. Лопеш
74'
67'
Замена
А. Зенели
️️️️
М. Думбия
46'
Замена
Э. Билал Туре
️️️️
Б. Диа
Замена
М. Маолида
️️️️
А. Гуири
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
11
Ассан Камара
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Адриан Урся
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
7
Хавьер Шавалерен
ОП
20
Матье Кафаро
АП
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
22
Алексис Труй
ЦП
19
Малик Селлуки
ПВ
14
Дан Ндой
ПВ
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
9
Арбер Зенели
ЛВ
30
Дьон Лопи
ОП
14
Кай Сирхейс
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
4-2-2-2
44
Бенитес
11
Камара
2
Салиба
20
Тодибо
3
Лотомба
14
Шнейдерлен
19
Тюрам
20
Клод-Морис
9
Лопеш
9
Дольберг
9
Гуири
4-2-3-1
1
Райкович
25
Фоке
5
Абдельхамид
4
Фас
33
Конан
5
Манетси
7
Шавалерен
11
Мбюкю
20
Кафаро
7
Думбия
22
Диа
9
Гуири
9
Маолида
9
Маолида
9
Гуири
19
Тюрам
33
Лис-Мелу
33
Лис-Мелу
19
Тюрам
9
Лопеш
14
Ндой
14
Ндой
9
Лопеш
11
Мбюкю
7
Кутеса
7
Кутеса
11
Мбюкю
7
Думбия
9
Зенели
9
Зенели
7
Думбия
20
Кафаро
14
Сирхейс
14
Сирхейс
20
Кафаро
22
Диа
19
Туре
19
Туре
22
Диа
Остались в запасе
Ницца
Реймс
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
19
Малик Селлуки
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
22
Алексис Труй
ЦП
Главный тренер
Адриан Урся
30
Дьон Лопи
ОП
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
19
Малик Селлуки
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
22
Алексис Труй
ЦП
Остались в запасе
30
Дьон Лопи
ОП
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
Главный тренер
Адриан Урся
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Ницца - Реймс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
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