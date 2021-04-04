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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Страсбур
Бордо - Страсбур: обзор матча 04 апреля 2021
Бордо
04.04.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 31 тур
2 : 3
Завершен
Страсбур
36'
П. Байссе
45+1'
Х. У-Джо (П)
6'
Л. Коне
21'
Х. Диалло
30'
Л. Ажорк (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Страсбур
90'
+4
Замена
М. Сиби
️️️️
А. Томассон
85'
Замена
Ж. Беллегард
️️️️
Л. Ажорк
79'
Замена
М. Шахири
️️️️
Д. Ленар
79'
Замена
Л. Кароль
️️️️
Ф. Жилберт
Замена
С. Мара
️️️️
Х. У-Джо
79'
Замена
А. Траоре
️️️️
Н. де Превилль
79'
Замена
Т. Башич
️️️️
Мешер
67'
Замена
М. Зеркан
️️️️
Ж. Мишель Сери
67'
Замена
М. Пундж
️️️️
Р. Уден
67'
57'
Желтая карточка
Ф. Жилберт
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Х. У-Джо
45'
+1
ГОЛ! 1:3!
П. Байссе
Пас отдал
Л. Косиельни
36'
30'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Л. Ажорк
Желтая карточка
Мешер
29'
21'
ГОЛ! 0:2!
Х. Диалло
Пас отдал
Ф. Жилберт
6'
ГОЛ! 0:1!
Л. Коне
Пас отдал
Д. Ленар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
29
Ясин Адли
АП
8
Атем Бен Арфа
АП
10
Реми Уден
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
6
Том Лакуа
ЦП
17
Мехди Зеркан
ПВ
31
Амаду Траоре
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
23
Махаме Сиби
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
10
Адриен Лебе
АП
4-1-3-2
56
Костиль
44
Байссе
6
Косиельни
17
Мешер
20
Сабали
14
Сери
29
Адли
8
Бен Арфа
10
Уден
12
де Превилль
16
У-Джо
4-2-1-1-2
26
Селс
24
Жилберт
5
Коне
23
Митрович
19
Каси
28
Сиссоко
14
Аолу
14
Ленар
28
Томассон
13
Диалло
19
Ажорк
16
У-Джо
14
Мара
14
Мара
16
У-Джо
10
Уден
29
Пундж
29
Пундж
10
Уден
17
Мешер
19
Башич
19
Башич
17
Мешер
14
Сери
17
Зеркан
17
Зеркан
14
Сери
12
де Превилль
31
Траоре
31
Траоре
12
де Превилль
24
Жилберт
23
Кароль
23
Кароль
24
Жилберт
28
Томассон
23
Сиби
23
Сиби
28
Томассон
19
Ажорк
27
Беллегард
27
Беллегард
19
Ажорк
14
Ленар
11
Шахири
11
Шахири
14
Ленар
Остались в запасе
Бордо
Страсбур
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
16
Гаэтан Пуссен
ВР
22
Энок Кватен
ПЗ
6
Том Лакуа
ЦП
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
10
Адриен Лебе
АП
1
Эиджи Кавашима
ВР
14
Санин Прсич
ЦП
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
16
Гаэтан Пуссен
ВР
22
Энок Кватен
ПЗ
6
Том Лакуа
ЦП
Остались в запасе
10
Адриен Лебе
АП
1
Эиджи Кавашима
ВР
14
Санин Прсич
ЦП
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Бордо - Страсбур
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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