Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Реймс
Нант - Реймс: обзор матча 03 марта 2021
Нант
03.03.2021, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 28 тур
1 : 2
Завершен
Реймс
14'
М. Саймон
39'
Конан
89'
Ю. Абдельхамид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Реймс
89'
ГОЛ! 1:2!
Ю. Абдельхамид
Пас отдал
В. Бериша
83'
Замена
К. Сирхейс
️️️️
Х. Шавалерен
Замена
Р. Эмон
️️️️
Р. Коло Муани
82'
81'
Желтая карточка
Ю. Абдельхамид
Замена
К. Бамба
️️️️
М. Саймон
81'
70'
Желтая карточка
Х. Шавалерен
46'
Замена
М. Думбия
️️️️
М. Кафаро
46'
Замена
Э. Билал Туре
️️️️
М. Кассама
46'
Замена
М. Манетси
️️️️
А. Зенели
39'
ГОЛ! 1:1!
Конан
30'
Желтая карточка
М. Кассама
ГОЛ! 1:0!
М. Саймон
Пас отдал
П. Чиривелья
14'
12'
Желтая карточка
Конан
7'
Желтая карточка
В. Фас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
4
Педро Чиривелья
ОП
26
Имран Луза
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
8
Морету Кассама
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Нант
1
Денис Петрич
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
17
Кадер Бамба
ПВ
97
Маркус Коко
ПВ
9
Рено Эмон
ЦФ
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
14
Кай Сирхейс
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
4-2-1-2-1
40
Лафон
22
Траоре
21
Кастеллетто
5
Жиротто
14
Корчиа
7
Туре
4
Чиривелья
26
Луза
27
Саймон
10
Бляс
9
Муани
4-1-2-2-1
1
Райкович
25
Фоке
4
Фас
5
Абдельхамид
33
Конан
7
Шавалерен
8
Кассама
23
Бериша
20
Кафаро
9
Зенели
22
Диа
27
Саймон
17
Бамба
17
Бамба
27
Саймон
9
Муани
9
Эмон
9
Эмон
9
Муани
9
Зенели
5
Манетси
5
Манетси
9
Зенели
20
Кафаро
7
Думбия
7
Думбия
20
Кафаро
7
Шавалерен
14
Сирхейс
14
Сирхейс
7
Шавалерен
8
Кассама
19
Туре
19
Туре
8
Кассама
Остались в запасе
Нант
Реймс
3
Батиста Менди
ОП
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
97
Маркус Коко
ПВ
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
1
Денис Петрич
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
Главный тренер
Раймон Доменек
28
Тибо де Смет
ЛЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
23
Йехван Диуф
ВР
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
3
Батиста Менди
ОП
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
97
Маркус Коко
ПВ
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
1
Денис Петрич
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
Остались в запасе
28
Тибо де Смет
ЛЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
23
Йехван Диуф
ВР
Главный тренер
Раймон Доменек
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Нант - Реймс
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
Новости команд
Все
Нант
Реймс
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио
22 июля
2
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио
22 июля
2
«Реал» нашел преемника для Куртуа
1 июня
Бывший клуб Черенкова, Бубнова и Родионова обеспечил себе участие в плей-офф за место в Лиге 1
5 мая
5
Названы суммы продажи активов обанкротившихся «Химок»
20 марта
1
«Страсбур» – «Реймс»: прогноз и ставки на матч 3 марта 2026 с коэффициентом 2.12
2 марта
Определились четвертьфинальные пары Кубка Франции
6 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+