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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Лилль
Бордо - Лилль: обзор матча 03 февраля 2021
Бордо
03.02.2021, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 23 тур
0 : 3
Завершен
Лилль
54'
Ю. Языджи
66'
Т. Веа
89'
Д. Дэвид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Лилль
89'
ГОЛ! 0:3!
Д. Дэвид
Пас отдал
Н. Иконе
81'
Замена
И. Лихаджи
️️️️
Т. Веа
81'
Замена
Т. Джало
️️️️
З. Челик
Замена
А. Траоре
️️️️
Р. Уден
78'
72'
Замена
Б. Сумаре
️️️️
Р. Саншеш
Замена
Н. де Превилль
️️️️
С. Калу
72'
70'
Желтая карточка
Р. Саншеш
66'
ГОЛ! 0:2!
Т. Веа
Пас отдал
Л. Араухо
Желтая карточка
А. Бен Арфа
63'
62'
Замена
Л. Араухо
️️️️
Ю. Языджи
62'
Замена
Д. Дэвид
️️️️
Ж. Бамба
54'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Языджи
Пас отдал
Ж. Бамба
45'
+1
Желтая карточка
Шека
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
19
Тома Башич
ЦП
29
Ясин Адли
АП
8
Атем Бен Арфа
АП
90
Самуэль Калу
ПВ
10
Реми Уден
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
8
Шека
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
6
Том Лакуа
ЦП
31
Амаду Траоре
ПВ
7
Дилан Баква
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Лилль
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
8
Eugenio Pizzuto
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
4-1-3-2
56
Костиль
23
Бенито
44
Байссе
6
Косиельни
22
Кватен
19
Башич
29
Адли
8
Бен Арфа
10
Уден
16
У-Джо
90
Калу
4-2-3-1
16
Меньян
2
Челик
4
Ботман
6
Фонте
17
Рейнилду
8
Шека
8
Саншеш
93
Иконе
97
Языджи
19
Бамба
22
Веа
10
Уден
31
Траоре
31
Траоре
10
Уден
90
Калу
12
де Превилль
12
де Превилль
90
Калу
2
Челик
35
Джало
35
Джало
2
Челик
8
Саншеш
34
Сумаре
34
Сумаре
8
Саншеш
22
Веа
80
Лихаджи
80
Лихаджи
22
Веа
97
Языджи
7
Араухо
7
Араухо
97
Языджи
19
Бамба
15
Дэвид
15
Дэвид
19
Бамба
Остались в запасе
Бордо
Лилль
7
Дилан Баква
ЦФ
6
Том Лакуа
ЦП
14
Секу Мара
ЦФ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
26
Жереми Пье
ПЗ
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
8
Eugenio Pizzuto
ЦФ
1
Орестис Карнезис
ВР
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
7
Дилан Баква
ЦФ
6
Том Лакуа
ЦП
14
Секу Мара
ЦФ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Остались в запасе
26
Жереми Пье
ПЗ
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
8
Eugenio Pizzuto
ЦФ
1
Орестис Карнезис
ВР
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Бордо - Лилль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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