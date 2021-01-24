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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Лион
Сент-Этьен - Лион: обзор матча 24 января 2021
Сент-Этьен
24.01.2021, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 21 тур
0 : 5
Завершен
Лион
16'
Т. Кадевере
36'
Марсело
59'
Марсело
68'
Т. Кадевере
82'
Д. Буанга (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Лион
90'
Замена
М. Густо
️️️️
Б. Гимарайнс
89'
Замена
М. Бар
️️️️
Л. Дюбуа
86'
Замена
Р. Шерки
️️️️
К. Токо Экамби
86'
Замена
С. Дьоманде
️️️️
Т. Мендес
85'
Замена
И. Слимани
️️️️
Т. Кадевере
Желтая карточка
Д. Буанга
84'
82'
ГОЛ в свои ворота! 0:5!
Д. Буанга
Замена
З. Юссуф
️️️️
И. Нею
76'
Желтая карточка
Р. Амума
74'
Замена
А. Аушиш
️️️️
Ш. Аби
69'
68'
ГОЛ! 0:4!
Т. Кадевере
Пас отдал
М. Депай
59'
ГОЛ! 0:3!
Марсело
Пас отдал
Л. Дюбуа
Желтая карточка
Т. Колоджейчак
54'
Замена
А. Норден
️️️️
А. Сиссоко
46'
36'
ГОЛ! 0:2!
Марсело
Пас отдал
Л. Дюбуа
23'
Желтая карточка
Б. Гимарайнс
16'
ГОЛ! 0:1!
Т. Кадевере
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
29
Люка Гурна
ОП
91
Иван Нею
ОП
45
Махди Камара
ЦП
6
Baptiste Gabard
ЦФ
17
Ромен Амума
ЦФ
7
Шарель Аби
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
6
Марсело
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
36
Бруно Гимарайнс
ЦП
9
Тино Кадевере
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Сент-Этьен
4
Сайду Соу
ЦЗ
36
Марвин Тшибуабуа
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
70
Арно Норден
ЛВ
28
Зеду Юссуф
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
10
Рияд Будебуз
АП
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
27
Камило
ОП
10
Райан Шерки
АП
14
Яхья Сумаре
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
4-2-1-3
40
Мулен
47
Трауко
58
Сиссоко
15
Колоджейчак
17
Муэффек
29
Гурна
91
Нею
45
Камара
7
Аби
17
Амума
6
4-1-2-3
1
Лопеш
22
Де Шильо
6
Марсело
64
Денайе
15
Дюбуа
23
Мендес
8
Какере
36
Гимарайнс
9
Экамби
10
Депай
9
Кадевере
7
Аби
24
Аушиш
24
Аушиш
7
Аби
58
Сиссоко
70
Норден
70
Норден
58
Сиссоко
91
Нею
28
Юссуф
28
Юссуф
91
Нею
15
Дюбуа
26
Бар
26
Бар
15
Дюбуа
36
Гимарайнс
27
Густо
27
Густо
36
Гимарайнс
23
Мендес
20
Дьоманде
20
Дьоманде
23
Мендес
9
Экамби
10
Шерки
10
Шерки
9
Экамби
9
Кадевере
19
Слимани
19
Слимани
9
Кадевере
Остались в запасе
Сент-Этьен
Лион
4
Сайду Соу
ЦЗ
36
Марвин Тшибуабуа
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
10
Рияд Будебуз
АП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
14
Яхья Сумаре
ПВ
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
27
Камило
ОП
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
4
Сайду Соу
ЦЗ
36
Марвин Тшибуабуа
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
10
Рияд Будебуз
АП
Остались в запасе
14
Яхья Сумаре
ПВ
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
27
Камило
ОП
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Сент-Этьен - Лион
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
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