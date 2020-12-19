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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Лион
Ницца - Лион: обзор матча 19 декабря 2020
Ницца
19.12.2020, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 16 тур
1 : 4
Завершен
Лион
44'
А. Гуири
32'
М. Депай (П)
39'
Т. Кадевере
63'
К. Токо Экамби
73'
У. Ауа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Лион
87'
Замена
Р. Шерки
️️️️
У. Ауа
87'
Замена
Ж. Лукас
️️️️
М. Депай
81'
Замена
Д. Бенламри
️️️️
Д. Денайе
79'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Т. Кадевере
79'
Замена
М. Де Шильо
️️️️
М. Корне
Замена
А. Труй
️️️️
Р. Лопеш
74'
73'
ГОЛ! 1:4!
У. Ауа
66'
Желтая карточка
М. Корне
63'
ГОЛ! 1:3!
К. Токо Экамби
Пас отдал
Т. Кадевере
Замена
Ю. Аталь
️️️️
А. Камара
62'
Замена
Д. Ндой
️️️️
А. Клод-Морис
62'
Желтая карточка
К. Тюрам
57'
ГОЛ! 1:2!
А. Гуири
Пас отдал
Р. Лопеш
44'
39'
ГОЛ! 0:2!
Т. Кадевере
32'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Депай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
11
Ассан Камара
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
6
Марсело
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
36
Бруно Гимарайнс
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
34
Тео Пьонье-Бертран
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
22
Алексис Труй
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
35
Soudeysse Kari
ЦФ
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
8
Максанс Какере
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Райан Шерки
АП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
3-3-1-2-1
44
Бенитес
24
Данильюк
3
Бамбу
34
Н'Соки
11
Камара
19
Тюрам
3
Лотомба
6
Будауи
20
Клод-Морис
9
Лопеш
9
Гуири
3-2-2-3
1
Лопеш
15
Дюбуа
64
Денайе
6
Марсело
36
Гимарайнс
10
Ауа
11
Пакета
70
Корне
10
Депай
9
Кадевере
9
Экамби
9
Лопеш
22
Труй
22
Труй
9
Лопеш
11
Камара
20
Аталь
20
Аталь
11
Камара
20
Клод-Морис
14
Ндой
14
Ндой
20
Клод-Морис
64
Денайе
4
Бенламри
4
Бенламри
64
Денайе
10
Ауа
10
Шерки
10
Шерки
10
Ауа
70
Корне
22
Де Шильо
22
Де Шильо
70
Корне
10
Депай
6
Лукас
6
Лукас
10
Депай
9
Кадевере
9
Дембеле
9
Дембеле
9
Кадевере
Остались в запасе
Ницца
Лион
35
Soudeysse Kari
ЦФ
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
34
Тео Пьонье-Бертран
ЦЗ
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
14
Хишам Маю
ЦП
Главный тренер
Патрик Виейра
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
8
Максанс Какере
ЦП
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
35
Soudeysse Kari
ЦФ
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
34
Тео Пьонье-Бертран
ЦЗ
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
14
Хишам Маю
ЦП
Остались в запасе
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
8
Максанс Какере
ЦП
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Ницца - Лион
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
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