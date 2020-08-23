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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Реймс
Монако - Реймс: обзор матча 23 августа 2020
Монако
23.08.2020, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 1 тур
2 : 2
Завершен
Реймс
45+2'
А. Дисаси
55'
Б. Бадьяшиль
5'
Б. Диа
21'
Э. Билал Туре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Реймс
Желтая карточка
А. Дисаси
90'
90'
Желтая карточка
Т. Фоке
Замена
Ж. Аолу
️️️️
А. Головин
87'
Замена
В. Геббельс
️️️️
Ж. Мартинш
81'
78'
Замена
М. Кассама
️️️️
Б. Диа
76'
Желтая карточка
В. Фас
60'
Замена
А. Зенели
️️️️
Э. Билал Туре
60'
Замена
К. Сирхейс
️️️️
М. Кафаро
56'
Замена
В. Бериша
️️️️
Д. Кутеса
ГОЛ! 2:2!
Б. Бадьяшиль
Пас отдал
А. Головин
55'
Замена
С. Диоп
️️️️
А. Оникуру
46'
ГОЛ! 1:2!
А. Дисаси
Пас отдал
О. Чуамени
45'
+2
41'
Желтая карточка
Д. Кутеса
21'
ГОЛ! 0:2!
Э. Билал Туре
5'
ГОЛ! 0:1!
Б. Диа
Пас отдал
Э. Билал Туре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
23
Бенжамин Леком
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
5
Маршал Манетси
ОП
20
Матье Кафаро
АП
22
Булайе Диа
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
8
Морету Кассама
ЦП
5
Тристан Дингом
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
14
Кай Сирхейс
ЦФ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Леком
97
Балло-Туре
21
Дисаси
5
Бадьяшиль
2
Агилар
14
Чуамени
24
Фофана
7
Оникуру
10
Головин
10
Мартинш
10
Бен-Йеддер
4-2-2-2
1
Райкович
25
Фоке
5
Абдельхамид
4
Фас
33
Конан
7
Шавалерен
5
Манетси
20
Кафаро
7
Кутеса
19
Туре
22
Диа
10
Мартинш
69
Геббельс
69
Геббельс
10
Мартинш
7
Оникуру
10
Диоп
10
Диоп
7
Оникуру
10
Головин
14
Аолу
14
Аолу
10
Головин
19
Туре
9
Зенели
9
Зенели
19
Туре
22
Диа
8
Кассама
8
Кассама
22
Диа
7
Кутеса
23
Бериша
23
Бериша
7
Кутеса
20
Кафаро
14
Сирхейс
14
Сирхейс
20
Кафаро
Остались в запасе
Монако
Реймс
20
Энцо Мийо
ЦП
5
Крислен Матсима
ЦЗ
99
Радослав Майецки
ВР
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
Главный тренер
Нико Ковач
15
Дарио Марешич
ЦЗ
28
Тибо де Смет
ЛЗ
23
Йехван Диуф
ВР
5
Тристан Дингом
ЦП
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
20
Энцо Мийо
ЦП
5
Крислен Матсима
ЦЗ
99
Радослав Майецки
ВР
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
Остались в запасе
15
Дарио Марешич
ЦЗ
28
Тибо де Смет
ЛЗ
23
Йехван Диуф
ВР
5
Тристан Дингом
ЦП
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Монако - Реймс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
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