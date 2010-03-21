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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Лилль
Бордо - Лилль: обзор матча 21 марта 2010
Бордо
21.03.2010, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 29 тур
3 : 1
Завершен
Лилль
42'
М. Сиани
67'
Жуссие (П)
77'
Й. Гуркюфф
23'
Э. Азар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Лилль
Замена
Г. Сертик
️️️️
Й. Гуркюфф
ГОЛ! 3:1!
Й. Гуркюфф
Пас отдал
Вендел
Замена
П. Фро
️️️️
Л. Туре
Замена
Вендел
️️️️
Жуссие
Замена
Я. Плашил
️️️️
Й. Гуффран
Замена
Жервиньо
️️️️
Л. Обраньяк
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Жуссие
Красная карточка
Р. Кошта
ГОЛ! 1:1!
М. Сиани
Желтая карточка
А. Рами
Замена
Эмерсон
️️️️
О. Шеджу
ГОЛ! 0:1!
Э. Азар
11'
Желтая карточка
Р. Кошта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
20
Жуссие
ЛВ
6
Фернандо
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
АП
94
Йоан Гуффран
ПВ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
20
Рикарду Кошта
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
18
Франк Берья
ПЗ
6
Стефан Дюмон
ЛП
15
Флоран Бальмон
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ПП
10
Эден Азар
ЦФ
39
Ларсен Туре
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Бордо
16
Ульрих Раме
ВР
21
Энрике
ЦЗ
17
Вендел
ЛП
18
Ярослав Плашил
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
11
Давид Белльон
ЦФ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
Лилль
16
Людовик Бутель
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
4-2-3-1
16
Каррассо
14
Тремулинас
22
Сане
13
Сиани
21
Шальме
6
Фернандо
12
Диарра
20
Жуссие
8
Гуркюфф
94
Гуффран
27
Шамах
4-4-2
1
Ландро
18
Берья
27
Шеджу
23
Рами
20
Кошта
7
Обраньяк
15
Бальмон
29
Кабай
6
Дюмон
39
Туре
10
Азар
20
Жуссие
17
Вендел
17
Вендел
20
Жуссие
94
Гуффран
18
Плашил
18
Плашил
94
Гуффран
8
Гуркюфф
22
Сертик
22
Сертик
8
Гуркюфф
27
Шеджу
19
Эмерсон
19
Эмерсон
27
Шеджу
7
Обраньяк
27
Жервиньо
27
Жервиньо
7
Обраньяк
39
Туре
11
Фро
11
Фро
39
Туре
Остались в запасе
Бордо
Лилль
16
Ульрих Раме
ВР
21
Энрике
ЦЗ
11
Давид Белльон
ЦФ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
16
Людовик Бутель
ВР
25
Джерри Вандам
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
16
Ульрих Раме
ВР
21
Энрике
ЦЗ
11
Давид Белльон
ЦФ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
Остались в запасе
16
Людовик Бутель
ВР
25
Джерри Вандам
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Бордо - Лилль
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 18:55 (прямая)
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