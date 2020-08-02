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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Минск - Рух
Минск - Рух: обзор матча 02 августа 2020
Минск
02.08.2020, воскресенье, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Рух
19'
Д. Гречихо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Минск - Рух
Желтая карточка
А. Ануфриев
90'
88'
Замена
И. Колпачук
️️️️
А. Концевой
84'
Желтая карточка
О. Никифоренко
Замена
П. Горбач
️️️️
Р. Грибовский
79'
76'
Замена
О. Никифоренко
️️️️
Е. Шевченко
Замена
А. Ануфриев
️️️️
Я. Яроцкий
75'
73'
Желтая карточка
Виллиам
68'
Замена
Е. Богомольский
️️️️
B. Sadovski
55'
Желтая карточка
V. Gajduchik
Желтая карточка
Я. Яроцкий
47'
Замена
️️️️
К. Зинович
46'
32'
Желтая карточка
А. Мигунов
25'
Желтая карточка
Ч. Осучукву
19'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гречихо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЦЗ
0
V. Nasibulin
ЦП
21
Oleksandr Vasilyev
ЦП
19
Кирилл Зинович
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
9
Роман Грибовский
ЦФ
8
Антон Шрамченко
ЦФ
0
A. Leonov
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Рух
1
Артем Денисенко
ВР
90
Александр Мигунов
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
5
Виллиам
ЦЗ
0
V. Gajduchik
ЦЗ
80
Артем Концевой
ЦП
93
Чиди Осучукву
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
99
Bogdan Sadovski
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Минск
15
Максим Касараб
ЦЗ
12
Алексей Иванов
ЦЗ
8
Александр Ануфриев
ЦП
10
Сергей Сазончик
ЦП
7
Евгений Малашевич
ЦП
23
Павел Горбач
ЦФ
16
Sergey Veremko
ЦФ
22
Artyom Vasilyev
ЦФ
Рух
0
O. Kovtun
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
82
Олег Никифоренко
ЦП
0
M. Chizh
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
19
Егор Богомольский
ЦФ
9
Владислав Морозов
ЦФ
4-3-1-3
2
Рыжук
3
Зинович
35
Прищепа
3
Чаговец
0
21
19
Зинович
23
Яроцкий
0
8
Шрамченко
9
Грибовский
4-4-1-1
1
Денисенко
33
Рахманов
5
Виллиам
0
90
Мигунов
93
Осучукву
19
Гречихо
99
80
Концевой
47
Васильев
21
Шевченко
23
Яроцкий
8
Ануфриев
8
Ануфриев
23
Яроцкий
9
Грибовский
23
Горбач
23
Горбач
9
Грибовский
80
Концевой
59
Колпачук
59
Колпачук
80
Концевой
21
Шевченко
82
Никифоренко
82
Никифоренко
21
Шевченко
99
19
Богомольский
19
Богомольский
99
Остались в запасе
Минск
Рух
15
Максим Касараб
ЦЗ
12
Алексей Иванов
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ЦП
7
Евгений Малашевич
ЦП
16
Sergey Veremko
ЦФ
22
Artyom Vasilyev
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
0
O. Kovtun
ЦЗ
0
M. Chizh
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
9
Владислав Морозов
ЦФ
Остались в запасе
15
Максим Касараб
ЦЗ
12
Алексей Иванов
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ЦП
7
Евгений Малашевич
ЦП
16
Sergey Veremko
ЦФ
22
Artyom Vasilyev
ЦФ
Остались в запасе
0
O. Kovtun
ЦЗ
0
M. Chizh
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
9
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Статистика матча Минск - Рух
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Рух
3 : 2
28.11.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Слуцк
3 : 0
20.11.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Рух
2 : 0
05.11.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 3
24.10.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Рух
1 : 3
17.10.2021
Динамо Мн
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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