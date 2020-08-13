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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
РБ Лейпциг - Атлетико
РБ Лейпциг - Атлетико: обзор матча 13 августа 2020
РБ Лейпциг
13.08.2020, четверг, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Атлетико
50'
Д. Ольмо
88'
Т. Адамс
71'
Ж. Феликс (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Атлетико
90'
+6
Желтая карточка
Х. Хименес
90'
+2
Замена
А. Фелипе
️️️️
Коке
Замена
Н. Мукиэле
️️️️
М. Забитцер
90'
+1
Травма
М. Забитцер
90'
ГОЛ! 2:1!
Т. Адамс
Пас отдал
Анхелиньо
88'
Желтая карточка
А. Айдара
86'
Замена
П. Шик
️️️️
Д. Ольмо
83'
Замена
А. Айдара
️️️️
К. Нкунку
83'
Замена
Т. Адамс
️️️️
К. Лаймер
72'
72'
Замена
А. Мората
️️️️
Д. Коста
71'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ж. Феликс
Желтая карточка
К. Кампль
70'
Желтая карточка
Л. Клостерманн
70'
61'
Желтая карточка
Р. Лоди
58'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
Э. Эррера
ГОЛ! 1:0!
Д. Ольмо
Пас отдал
М. Забитцер
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ПАЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
33
Филипп Чаунер
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
10
Тайлер Адамс
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
25
Деннис Борковски
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
20
Тони Мойя
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
18
Тома Лемар
АП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Гулачи
23
Хальстенберг
2
Упамекано
16
Клостерманн
17
Анхелиньо
27
Лаймер
20
Забитцер
44
Кампль
20
Ольмо
15
Поульсен
28
Нкунку
4-4-1-1
13
Облак
2
Триппьер
20
Хименес
15
Савич
6
Лоди
16
Эррера
6
Коке
8
Ньигес
14
Льоренте
10
Карраско
19
Коста
27
Лаймер
10
Адамс
10
Адамс
27
Лаймер
20
Забитцер
20
Мукиэле
20
Мукиэле
20
Забитцер
28
Нкунку
21
Айдара
21
Айдара
28
Нкунку
20
Ольмо
14
Шик
14
Шик
20
Ольмо
6
Коке
18
Фелипе
18
Фелипе
6
Коке
16
Эррера
79
Феликс
79
Феликс
16
Эррера
19
Коста
21
Мората
21
Мората
19
Коста
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Атлетико
11
Адемола Лукман
ЦФ
25
Деннис Борковски
ЦФ
38
Ивон Мвого
ВР
33
Филипп Чаунер
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
18
Тома Лемар
АП
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
1
Антонио Адан
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
20
Тони Мойя
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
7
Витоло
ЛВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
25
Деннис Борковски
ЦФ
38
Ивон Мвого
ВР
33
Филипп Чаунер
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
Остались в запасе
18
Тома Лемар
АП
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
1
Антонио Адан
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
20
Тони Мойя
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
7
Витоло
ЛВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча РБ Лейпциг - Атлетико
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Эштадиу да Луж
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