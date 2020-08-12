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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Аталанта - ПСЖ
Аталанта - ПСЖ: обзор матча 12 августа 2020
Аталанта
12.08.2020, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
ПСЖ
27'
М. Пашалич
90'
Маркиньос
90+3'
Э. Чупо-Мотинг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - ПСЖ
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
К. Мбаппе
90'
ГОЛ! 1:1!
Маркиньос
Пас отдал
Неймар
Желтая карточка
Х. Луис Паломино
84'
Замена
Я. Да Рива
️️️️
Д. Сапата
82'
Замена
Т. Кастань
️️️️
Р. Госенс
82'
79'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
М. Икарди
79'
Замена
С. Рико
️️️️
К. Навас
75'
Желтая карточка
Л. Паредес
72'
Замена
Л. Паредес
️️️️
И. Гуйе
72'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
А. Эррера
Замена
Л. Муриэль
️️️️
М. Пашалич
70'
70'
Травма
К. Навас
Желтая карточка
Р. Толой
67'
Замена
Х. Луис Паломино
️️️️
Б. Джимсити
60'
60'
Замена
К. Мбаппе
️️️️
П. Сарабия
Замена
Р. Малиновский
️️️️
А. Гомес
59'
Травма
А. Гомес
58'
57'
Желтая карточка
А. Эррера
54'
Желтая карточка
Х. Бернат
Желтая карточка
Д. Сапата
53'
Желтая карточка
М. де Рон
50'
Желтая карточка
Р. Фройлер
45'
+1
Желтая карточка
Б. Джимсити
37'
ГОЛ! 1:0!
М. Пашалич
Пас отдал
Д. Сапата
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПАЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
6
Тило Керер
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
21
Андер Эррера
ОП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
21
Якопо Да Рива
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
19
Эбрима Колли
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
1
Марцин Булка
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
4-2-1-1-2
57
Спортиелло
8
Госенс
23
Кальдара
6
Джимсити
2
Толой
15
де Рон
33
Хатебур
8
Фройлер
8
Пашалич
10
Гомес
91
Сапата
3-4-2-1
1
Навас
3
Кимпембе
3
Силва
5
Маркиньос
6
Керер
5
Гуйе
21
Эррера
24
Бернат
7
Сарабия
10
Неймар
9
Икарди
91
Сапата
21
Да Рива
21
Да Рива
91
Сапата
6
Джимсити
19
Паломино
19
Паломино
6
Джимсити
8
Госенс
21
Кастань
21
Кастань
8
Госенс
10
Гомес
17
Малиновский
17
Малиновский
10
Гомес
8
Пашалич
10
Муриэль
10
Муриэль
8
Пашалич
21
Эррера
7
Дракслер
7
Дракслер
21
Эррера
1
Навас
15
Серхио Рико
15
Серхио Рико
1
Навас
5
Гуйе
5
Паредес
5
Паредес
5
Гуйе
9
Икарди
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
9
Икарди
7
Сарабия
10
Мбаппе
10
Мбаппе
7
Сарабия
Остались в запасе
Аталанта
ПСЖ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
31
Франческо Росси
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
19
Эбрима Колли
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
5
Митчел Баккер
ЛЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
1
Марцин Булка
ВР
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
16
Раоуль Белланова
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
31
Франческо Росси
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
19
Эбрима Колли
ЦП
Остались в запасе
5
Митчел Баккер
ЛЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
1
Марцин Булка
ВР
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Аталанта - ПСЖ
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Эштадиу да Луж
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