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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Ванкувер Уайткепс
Сиэтл - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 20 июля 2020
Сиэтл
20.07.2020, понедельник, 05:30
США. МЛС, Общий этап
3 : 0
Завершен
Ванкувер Уайткепс
16'
Н. Лодейро (П)
51'
Р. Руидиас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиэтл - Ванкувер Уайткепс
Замена
Д. Атенсио
️️️️
Г. Свенссон
90'
Замена
S. Hopeau
️️️️
H. Bwana
79'
73'
Замена
Д. Корнелиус
️️️️
А. Аднан
73'
Замена
К. Гутьеррес
️️️️
J. Khemiri
Замена
J. Delem
️️️️
Х. Арреага
68'
Замена
А. Рольдан
️️️️
К. Лирдам
67'
58'
Замена
Т. Хасал
️️️️
М. Крепо
55'
Замена
Т. Бэйр
️️️️
D. Milinkovic
55'
Замена
Р. Рапозо
️️️️
Л. Овусу
ГОЛ! 2:0!
Р. Руидиас
51'
Желтая карточка
К. Лирдам
40'
30'
Желтая карточка
Й. Рейна
16'
Желтая карточка
J. Khemiri
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Лодейро
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
5
Нуху Толо
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
13
Густав Свенссон
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
70
Handwalla Bwana
ЦФ
13
Джордан Моррис
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Ванкувер Уайткепс
71
Максим Крепо
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
31
Расселл Тейберт
ЦП
24
Леонард Овусу
ЦП
16
Хван Ин Бом
ЦП
10
Йорди Рейна
ЦФ
7
David Milinkovic
ЦФ
20
Jasser Khemiri
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
12
Джош Атенсио
ОП
16
Алекс Рольдан
ЦП
21
Jordy Delem
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
11
Miguel Ibarra
ЦП
25
Trey Muse
ЦФ
37
Shandon Hopeau
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
99
Justin Dhillon
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
12
Томас Хасал
ВР
4
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
6
Дамиано Пекиле
ОП
21
Райан Рапозо
ПВ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
7
Simon Colyn
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
4-3-3
24
Фрай
18
Лирдам
40
3
Арреага
5
Толо
13
Свенссон
7
Рольдан
14
Лодейро
9
Руидиас
13
Моррис
70
3-3-1-3
71
Крепо
2
Нервински
4
Веселинович
6
Аднан
31
Тейберт
24
Овусу
16
Ин Бом
11
Дажоме
20
7
10
Рейна
70
37
37
70
13
Свенссон
12
Атенсио
12
Атенсио
13
Свенссон
18
Лирдам
16
Рольдан
16
Рольдан
18
Лирдам
3
Арреага
21
21
3
Арреага
6
Лейва
6
Лейва
71
Крепо
12
Хасал
12
Хасал
71
Крепо
20
4
Гутьеррес
4
Гутьеррес
20
6
Аднан
13
Корнелиус
13
Корнелиус
6
Аднан
24
Овусу
21
Рапозо
21
Рапозо
24
Овусу
7
9
Бэйр
9
Бэйр
7
Остались в запасе
Сиэтл
Ванкувер Уайткепс
25
Trey Muse
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
30
Stefan Cleveland
ВР
11
Miguel Ibarra
ЦП
99
Justin Dhillon
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
55
Майкл Бальдисимо
ОП
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
6
Дамиано Пекиле
ОП
7
Simon Colyn
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
25
Trey Muse
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
30
Stefan Cleveland
ВР
11
Miguel Ibarra
ЦП
99
Justin Dhillon
ЦФ
Остались в запасе
55
Майкл Бальдисимо
ОП
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
6
Дамиано Пекиле
ОП
7
Simon Colyn
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Сиэтл - Ванкувер Уайткепс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
Люмен Филд
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