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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Сент-Этьен
Лион - Сент-Этьен: обзор матча 13 марта 2010
Лион
13.03.2010, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 28 тур
1 : 1
Завершен
Сент-Этьен
78'
Лисандро
38'
Э. Ривьер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Сент-Этьен
Желтая карточка
Г. Н'Дав
Замена
Г. Н'Дав
️️️️
Л. Перрен
ГОЛ! 1:1!
Лисандро
Пас отдал
Лисандро
Замена
Я. Тафе
️️️️
С. Гову
Замена
С. Монсоро
️️️️
Д. Пайет
Замена
С. Дельгадо
️️️️
Эдерсон
Желтая карточка
Л. Перрен
Замена
Лисандро
️️️️
М. Пьянич
ГОЛ! 0:1!
Э. Ривьер
Пас отдал
Б. Сако
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
3
Крис
(К)
ЛЗ
15
Антони Ревейер
ЦЗ
26
Али Сиссоко
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ПЗ
4
Ким Чельстрем
ЛП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Эдерсон
ЦП
28
Жереми Тулалан
ПП
8
Сидней Гову
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
15
Папе Диакате
ЛЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ПЗ
20
Бакари Сако
ЛП
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Блейз Матюиди
(К)
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Ален Перрен
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
9
Яннис Тафе
ЦФ
9
Лисандро
ЦФ
Сент-Этьен
1
Венсан Планте
ВР
27
Седрик Варро
ЦЗ
6
Сильвен Монсоро
ЦЗ
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
4-4-2
1
Льорис
3
Крис
15
Ревейер
26
Сиссоко
6
Ловрен
4
Чельстрем
15
Пьянич
10
Эдерсон
28
Тулалан
18
Гомис
8
Гову
4-3-1-2
40
Жано
29
Беналуан
24
Перрен
35
Дабо
15
Диакате
6
Фернандес
8
Матюиди
20
Сако
10
Пайет
97
Ривьер
18
Бергессио
8
Гову
9
Тафе
9
Тафе
8
Гову
10
Эдерсон
19
Дельгадо
19
Дельгадо
10
Эдерсон
15
Пьянич
9
Лисандро
9
Лисандро
15
Пьянич
10
Пайет
6
Монсоро
6
Монсоро
10
Пайет
24
Перрен
8
Н'Дав
8
Н'Дав
24
Перрен
Остались в запасе
Лион
Сент-Этьен
1
Реми Веркутр
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
Главный тренер
Паулу Фонсека
1
Венсан Планте
ВР
27
Седрик Варро
ЦЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Ален Перрен
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
Остались в запасе
1
Венсан Планте
ВР
27
Седрик Варро
ЦЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Ален Перрен
Статистика матча Лион - Сент-Этьен
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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