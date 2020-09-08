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Расписание матчей
Лига наций
Франция - Хорватия
Франция - Хорватия: обзор матча 08 сентября 2020
Франция
08.09.2020, вторник, 21:45
Лига наций, группа A3, 2 тур
4 : 2
Завершен
Хорватия
43'
А. Гризманн
45+1'
Д. Ливакович (АГ)
65'
Д. Упамекано
77'
О. Жиру (П)
17'
Д. Ловрен
55'
Й. Брекало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Франция - Хорватия
Замена
Н. Фекир
️️️️
А. Гризманн
78'
ГОЛ с пенальти! 4:2!
О. Жиру
77'
76'
Желтая карточка
Д. Ловрен
76'
Желтая карточка
М. Брозович
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
68'
66'
Замена
М. Пашалич
️️️️
И. Перишич
ГОЛ! 3:2!
Д. Упамекано
Пас отдал
А. Гризманн
65'
Замена
О. Жиру
️️️️
В. Бен-Йеддер
63'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
Н. Канте
63'
Желтая карточка
Н. Канте
59'
57'
Замена
Д. Вида
️️️️
Ф. Уремович
55'
ГОЛ! 2:2!
Й. Брекало
Пас отдал
М. Ковачич
46'
Замена
Й. Брекало
️️️️
А. Ребич
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Д. Ливакович
Пас отдал
А. Марсьяль
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
А. Гризманн
Пас отдал
А. Марсьяль
43'
Желтая карточка
К. Лангле
38'
34'
Желтая карточка
Д. Чалета-Цар
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ловрен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Ферлан Менди
ЛЗ
5
Клеман Лангле
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
11
Антони Марсьяль
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
22
Дарио Мельняк
ЦЗ
2
Филип Уремович
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
17
Анте Ребич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
13
Никола Влашич
АП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Франция
16
Майк Меньян
ВР
16
Бенуа Костиль
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
24
Лео Дюбуа
ПЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
18
Набиль Фекир
АП
8
Нанитамо Иконе
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Хорватия
12
Иво Грбич
ВР
23
Симон Слуга
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
16
Миле Скорич
ЦЗ
16
Тин Едвай
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
19
Милан Бадель
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
11
Анте Будимир
ЦФ
17
Бруно Петкович
ЦФ
17
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
4-1-2-3
1
Льорис
3
Менди
5
Лангле
4
Упамекано
21
Эрнандес
13
Канте
15
Н'Зонзи
17
Сиссоко
22
Бен-Йеддер
7
Гризманн
11
Марсьяль
4-1-1-3-1
1
Ливакович
2
Уремович
6
Ловрен
5
Чалета-Цар
22
Мельняк
11
Брозович
8
Ковачич
14
Перишич
13
Влашич
17
Ребич
9
Крамарич
13
Канте
6
Камавинга
6
Камавинга
13
Канте
7
Гризманн
18
Фекир
18
Фекир
7
Гризманн
22
Бен-Йеддер
9
Жиру
9
Жиру
22
Бен-Йеддер
17
Ребич
7
Брекало
7
Брекало
17
Ребич
2
Уремович
21
Вида
21
Вида
2
Уремович
14
Перишич
15
Пашалич
15
Пашалич
14
Перишич
Остались в запасе
Франция
Хорватия
8
Нанитамо Иконе
ПВ
16
Майк Меньян
ВР
16
Бенуа Костиль
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
24
Лео Дюбуа
ПЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
3
Борна Баришич
ЛЗ
16
Миле Скорич
ЦЗ
12
Иво Грбич
ВР
23
Симон Слуга
ВР
16
Тин Едвай
ЦЗ
19
Милан Бадель
ЦП
11
Анте Будимир
ЦФ
17
Бруно Петкович
ЦФ
17
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Остались в запасе
8
Нанитамо Иконе
ПВ
16
Майк Меньян
ВР
16
Бенуа Костиль
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
24
Лео Дюбуа
ПЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
Остались в запасе
3
Борна Баришич
ЛЗ
16
Миле Скорич
ЦЗ
12
Иво Грбич
ВР
23
Симон Слуга
ВР
16
Тин Едвай
ЦЗ
19
Милан Бадель
ЦП
11
Анте Будимир
ЦФ
17
Бруно Петкович
ЦФ
17
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Франция - Хорватия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
Стад де Франс
Где смотреть матч:
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