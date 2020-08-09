Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - Сарпсборг 08
Русенборг - Сарпсборг 08: обзор матча 09 августа 2020
Русенборг
09.08.2020, воскресенье, 21:30
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
5 : 1
Завершен
Сарпсборг 08
4'
Г. Осен
62'
К. Хольс
68'
К. Хольс
79'
К. Закариассен
90+1'
Д. Исламович
26'
И. Кулибали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - Сарпсборг 08
ГОЛ! 5:1!
Д. Исламович
Пас отдал
Э. Тагсет
90'
+1
86'
Замена
S. Bojang
️️️️
И. Кулибали
86'
Замена
А. Якобсен
️️️️
O. JÃ¸rgen Halvorsen
Замена
Г. Вальсвик
️️️️
А. Трондсен
83'
ГОЛ! 4:1!
К. Закариассен
Пас отдал
Э. Сейде
79'
76'
Замена
С. Ярль
️️️️
Й. Солтведт
75'
Замена
А. Тветер
️️️️
Д. Линдсет
Замена
Д. Исламович
️️️️
П. Скьельбред
70'
ГОЛ! 3:1!
К. Хольс
Пас отдал
Э. Тагсет
68'
ГОЛ! 2:1!
К. Хольс
Пас отдал
Э. Сейде
62'
26'
ГОЛ! 1:1!
И. Кулибали
Пас отдал
Й. Ларсен
Замена
Э. Тагсет
️️️️
Г. Осен
26'
20'
Желтая карточка
Б. Утвик
ГОЛ! 1:0!
Г. Осен
Пас отдал
Т. Бервен
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Юлиан Лунд
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
35
Эмиль Сейде
ЦФ
Сарпсборг 08
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
3
Николай Наэсс
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
10
Джонатан Линдсет
ЦП
48
Исмаила Кулибали
ЦП
22
Aslak Falch
ЦФ
14
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
21
Mostafa Abdellaoue
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
16
Joachim Thomassen
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
17
Filip Brattbakk
ЦФ
39
Sondre Skogen
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
Сарпсборг 08
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
25
Александер Якобсен
ЛВ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
24
Anwar Elyounoussi
ЦФ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
4-3-3
1
Лунд
16
Трондсен
3
Ховланд
4
Региниуссен
29
Рейтан
16
Закариассен
23
Осен
5
Скьельбред
35
Сейде
19
Бервен
19
Хольс
2-3-5
4
Утвик
3
Наэсс
10
Линдсет
48
Кулибали
17
Солтведт
14
Ларсен
16
5
7
21
23
Осен
20
Тагсет
20
Тагсет
23
Осен
16
Трондсен
71
Вальсвик
71
Вальсвик
16
Трондсен
5
Скьельбред
9
Исламович
9
Исламович
5
Скьельбред
48
Кулибали
2
2
48
Кулибали
17
Солтведт
55
Ярль
55
Ярль
17
Солтведт
7
25
Якобсен
25
Якобсен
7
10
Линдсет
9
Тветер
9
Тветер
10
Линдсет
Остались в запасе
Русенборг
Сарпсборг 08
12
Сандер Тангвик
ВР
17
Filip Brattbakk
ЦФ
39
Sondre Skogen
ЦФ
24
Anwar Elyounoussi
ЦФ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
17
Filip Brattbakk
ЦФ
39
Sondre Skogen
ЦФ
Остались в запасе
24
Anwar Elyounoussi
ЦФ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Русенборг - Сарпсборг 08
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Леркендаль
Новости команд
Все
Русенборг
Сарпсборг 08
Экс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
10 августа
«Майнц» – «Русенборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Майнц» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.27 12:07
«Банга» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:36
«Русенборг» – «Банга»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.50
2025.07.23 08:30
Экс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
10 августа
«Майнц» – «Русенборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Майнц» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.27 12:07
«Банга» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:36
«Русенборг» – «Банга»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.50
2025.07.23 08:30
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+