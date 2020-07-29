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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Волеренга
Мольде - Волеренга: обзор матча 29 июля 2020
Мольде
29.07.2020, среда, 21:30
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
4 : 1
Завершен
Волеренга
28'
Ф. Эушнес
56'
Т. Кристенсен
78'
О. Омойджуанфо
90+1'
Э. Хуссэйн
86'
Б. Финне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мольде - Волеренга
ГОЛ! 4:1!
Э. Хуссэйн
Пас отдал
Э. Хестад
90'
+1
88'
Замена
O. Opsahl
️️️️
M. VilhjÃ¡lmsson
86'
ГОЛ! 3:1!
Б. Финне
Пас отдал
К. Борхгревинк
Замена
О. Брюнхильдсен
️️️️
Э. Кнутсон
83'
83'
Замена
Б. Финне
️️️️
А. Доннум
Замена
Л. Джеймс
️️️️
О. Омойджуанфо
79'
ГОЛ! 3:0!
О. Омойджуанфо
78'
Замена
️️️️
Э. Андерсен
69'
Замена
М. Эйкрем
️️️️
Т. Кристенсен
68'
Желтая карточка
Т. Кристенсен
58'
ГОЛ! 2:0!
Т. Кристенсен
Пас отдал
О. Омойджуанфо
56'
Желтая карточка
М. Бьорнбак
45'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Эушнес
Пас отдал
О. Омойджуанфо
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
23
Фредрик Сьелстад
ОП
14
Фредрик Эушнес
ОП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
5
Эйрик Хестад
ПВ
23
Эрик Андерсен
ПВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Волеренга
1
Кристоффер Классон
ВР
37
Иван Насберг
ЦЗ
2
Кристиан Борхгревинк
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
15
Арон Доннум
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
4
Jonatan Nation
ЦФ
27
MatthÃas VilhjÃ¡lmsson
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Мольде
1
Алекс Кранинкс
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
23
Магнус Эйкрем
АП
90
Леке Джеймс
ЦФ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Волеренга
1
Кьетил Хауг
ВР
33
Амин Нури
ЦЗ
11
Бор Финне
ЦП
15
Дейвер Вега
ЦП
2
Oskar Opsahl
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
28
Усман Камара
ЦФ
3-2-2-3-1
1
Линде
25
Китолано
15
Бьорнбак
2
Уинго
23
Сьелстад
14
Эушнес
10
Кристенсен
8
Хуссэйн
15
Кнутсон
5
Хестад
23
Андерсен
10
Омойджуанфо
2-4-1-3
1
Классон
2
Борхгревинк
37
Насберг
15
Хольм
15
Доннум
7
Майре
9
Йенсен
11
Сахрауи
20
27
4
10
Омойджуанфо
90
Джеймс
90
Джеймс
10
Омойджуанфо
15
Кнутсон
17
Брюнхильдсен
17
Брюнхильдсен
15
Кнутсон
10
Кристенсен
23
Эйкрем
23
Эйкрем
10
Кристенсен
27
2
2
27
15
Доннум
11
Финне
11
Финне
15
Доннум
Остались в запасе
Мольде
Волеренга
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
1
Алекс Кранинкс
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
1
Кьетил Хауг
ВР
13
Brage Skaret
ЦФ
33
Амин Нури
ЦЗ
15
Дейвер Вега
ЦП
28
Усман Камара
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Остались в запасе
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
1
Алекс Кранинкс
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
13
Brage Skaret
ЦФ
33
Амин Нури
ЦЗ
15
Дейвер Вега
ЦП
28
Усман Камара
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Мольде - Волеренга
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
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