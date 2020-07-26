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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - Русенборг
Хаугесунд - Русенборг: обзор матча 26 июля 2020
Хаугесунд
26.07.2020, воскресенье, 21:30
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
1 : 0
Завершен
Русенборг
9'
Н. Сандберг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаугесунд - Русенборг
90'
+4
Желтая карточка
Т. Региниуссен
89'
Желтая карточка
Д. Исламович
Замена
J. Vaage Nilsen
️️️️
Н. Сандберг
89'
69'
Желтая карточка
К. Закариассен
68'
Замена
Э. Тагсет
️️️️
А. Конрадсен
65'
Замена
К. Хольс
️️️️
Э. Сейде
65'
Замена
Д. Исламович
️️️️
P. AndrÃ© Helland
63'
Желтая карточка
Г. Осен
Желтая карточка
А. Столас
59'
21'
Желтая карточка
Э. Даль Рейтан
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Сандберг
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
23
Александер Столас
ЛЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
23
Никлас Сандберг
ПВ
12
Helge Sandvik
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
7
Christian Grindheim
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Русенборг
1
Юлиан Лунд
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
35
Эмиль Сейде
ЦФ
Хаугесунд
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
27
Мадс Санде
ЦП
12
Luděk Vejmola
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
6
Joakim Vaage Nilsen
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
35
Andreas Endresen
ЦФ
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
17
Filip Brattbakk
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
4-2-5
23
Столас
3
Деслер
16
Хансен
23
Педерсен
99
Вельде
23
Сандберг
12
25
Ваджи
38
7
12
4-3-3
1
Лунд
29
Рейтан
4
Региниуссен
71
Вальсвик
16
Трондсен
16
Закариассен
16
Конрадсен
23
Осен
35
Сейде
19
Бервен
10
23
Сандберг
6
6
23
Сандберг
16
Конрадсен
20
Тагсет
20
Тагсет
16
Конрадсен
35
Сейде
19
Хольс
19
Хольс
35
Сейде
10
9
Исламович
9
Исламович
10
Остались в запасе
Хаугесунд
Русенборг
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
12
Luděk Vejmola
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
27
Мадс Санде
ЦП
35
Andreas Endresen
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
12
Сандер Тангвик
ВР
17
Filip Brattbakk
ЦФ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
Остались в запасе
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
12
Luděk Vejmola
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
27
Мадс Санде
ЦП
35
Andreas Endresen
ЦФ
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
17
Filip Brattbakk
ЦФ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Хаугесунд - Русенборг
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Хаугесунд Стадион
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