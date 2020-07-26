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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Стремсгодсет
Волеренга - Стремсгодсет: обзор матча 26 июля 2020
Волеренга
26.07.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
2 : 0
Завершен
Стремсгодсет
36'
О. Сахрауи
45+1'
Л. Салвесен (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волеренга - Стремсгодсет
75'
Замена
Х. Стеневик
️️️️
K. Tokstad
66'
Замена
M. Molvadgaard
️️️️
Д. Ипалибо
Желтая карточка
Ф. Йенсен
49'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Л. Салвесен
45'
+1
Замена
Б. Финне
️️️️
М. Леквен
38'
ГОЛ! 1:0!
О. Сахрауи
Пас отдал
К. Борхгревинк
36'
Желтая карточка
J. Nation
21'
Замена
Ф. Майре
️️️️
С. Адекугбе
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
1
Кристоффер Классон
ВР
37
Иван Насберг
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
2
Кристиан Борхгревинк
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
15
Арон Доннум
ЦП
6
Магнус Леквен
ЦП
4
Jonatan Nation
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
27
MatthÃas VilhjÃ¡lmsson
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
2
Николас Микельсон
ПЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
8
Йохан Хове
ЦП
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Волеренга
1
Кьетил Хауг
ВР
33
Амин Нури
ЦЗ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
15
Дейвер Вега
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
11
Бор Финне
ЦП
2
Oskar Opsahl
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
28
Усман Камара
ЦФ
Стремсгодсет
40
Мортен Саэтра
ВР
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
8
Крешник Красники
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
64
Sebastian Pop
ЦФ
9
Marcus Molvadgaard
ЦФ
56
Mustapha Fofana
ЦФ
3-3-1-3
1
Классон
37
Насберг
3
Адекугбе
2
Борхгревинк
9
Йенсен
15
Доннум
6
Леквен
11
Сахрауи
27
20
4
3-1-1-5
16
Михра
2
Микельсон
26
Вильсвик
3
Ханссен
18
Ипалибо
8
Хове
11
23
20
Майгаард
15
Салвесен
14
Мава
3
Адекугбе
7
Майре
7
Майре
3
Адекугбе
6
Леквен
11
Финне
11
Финне
6
Леквен
11
18
Стеневик
18
Стеневик
11
18
Ипалибо
9
9
18
Ипалибо
Остались в запасе
Волеренга
Стремсгодсет
1
Кьетил Хауг
ВР
2
Oskar Opsahl
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
33
Амин Нури
ЦЗ
15
Дейвер Вега
ЦП
28
Усман Камара
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
40
Мортен Саэтра
ВР
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
8
Крешник Красники
ЦП
64
Sebastian Pop
ЦФ
56
Mustapha Fofana
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
2
Oskar Opsahl
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
33
Амин Нури
ЦЗ
15
Дейвер Вега
ЦП
28
Усман Камара
ЦФ
Остались в запасе
40
Мортен Саэтра
ВР
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
8
Крешник Красники
ЦП
64
Sebastian Pop
ЦФ
56
Mustapha Fofana
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Статистика матча Волеренга - Стремсгодсет
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
Стадион:
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Волеренга
Стремсгодсет
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
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3
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2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
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2
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2019.01.20 22:26
15
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2018.07.17 08:42
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2018.02.10 01:15
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