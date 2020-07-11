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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - Стремсгодсет
Русенборг - Стремсгодсет: обзор матча 11 июля 2020
Русенборг
11.07.2020, суббота, 21:30
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
3 : 0
Завершен
Стремсгодсет
68'
P. AndrÃ© Helland
81'
К. Закариассен
90+2'
Т. Бервен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - Стремсгодсет
ГОЛ! 3:0!
Т. Бервен
Пас отдал
P. AndrÃ© Helland
90'
+2
87'
Замена
Я. Икаунекс
️️️️
N. Gunnarsson
87'
Замена
Х. Стеневик
️️️️
K. Tokstad
87'
Замена
M. Molvadgaard
️️️️
М. Мава
Замена
Э. Тагсет
️️️️
Г. Осен
83'
ГОЛ! 2:0!
К. Закариассен
Пас отдал
P. AndrÃ© Helland
81'
Желтая карточка
К. Закариассен
78'
70'
Замена
Л. Вильсвик
️️️️
J. Parr
ГОЛ! 1:0!
P. AndrÃ© Helland
68'
Замена
P. AndrÃ© Helland
️️️️
M. Lundemo
59'
Замена
Э. Сейде
️️️️
К. Хольс
59'
43'
Желтая карточка
Д. Ипалибо
35'
Желтая карточка
J. Parr
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
8
Marius Lundemo
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
2
Николас Микельсон
ПЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
8
Йохан Хове
ЦП
14
Мозес Мава
ЦФ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
3
Jonathan Parr
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Русенборг
1
Юлиан Лунд
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
35
Эмиль Сейде
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Стремсгодсет
40
Мортен Саэтра
ВР
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
10
Янис Икаунекс
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
9
Marcus Molvadgaard
ЦФ
4-3-3
1
Хансен
16
Трондсен
4
Региниуссен
71
Вальсвик
6
Хеденстад
16
Закариассен
8
23
Осен
19
Бервен
9
Исламович
19
Хольс
2-1-1-5
16
Михра
2
Микельсон
3
Ханссен
18
Ипалибо
8
Хове
15
Салвесен
23
3
20
Майгаард
11
23
Осен
20
Тагсет
20
Тагсет
23
Осен
19
Хольс
35
Сейде
35
Сейде
19
Хольс
8
10
10
8
3
26
Вильсвик
26
Вильсвик
3
11
18
Стеневик
18
Стеневик
11
14
Мава
9
9
14
Мава
23
10
Икаунекс
10
Икаунекс
23
Остались в запасе
Русенборг
Стремсгодсет
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ВР
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Остались в запасе
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Остались в запасе
40
Мортен Саэтра
ВР
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Статистика матча Русенборг - Стремсгодсет
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
Стадион:
Леркендаль
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