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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - Волеренга
Русенборг - Волеренга: обзор матча 01 июля 2020
Русенборг
01.07.2020, среда, 21:30
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
1 : 1
Завершен
Волеренга
20'
M. Lundemo
79'
И. Насберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - Волеренга
87'
Желтая карточка
Ф. Майре
85'
Замена
B. Stokke
️️️️
А. Доннум
81'
Замена
А. Нури
️️️️
К. Борхгревинк
79'
ГОЛ! 1:1!
И. Насберг
Желтая карточка
P. AndrÃ© Helland
76'
76'
Желтая карточка
К. Борхгревинк
Замена
К. Хольс
️️️️
Э. Сейде
67'
65'
Замена
Ф. Майре
️️️️
М. Леквен
64'
Замена
О. Сахрауи
️️️️
Б. Финне
Замена
Т. Бервен
️️️️
Д. Исламович
62'
Замена
Э. Тагсет
️️️️
Г. Осен
62'
Желтая карточка
К. Закариассен
56'
ГОЛ! 1:0!
M. Lundemo
20'
Желтая карточка
В. Хеденстад
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
8
Marius Lundemo
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
35
Эмиль Сейде
ЦФ
Волеренга
1
Кристоффер Классон
ВР
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
2
Кристиан Борхгревинк
ПЗ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
6
Магнус Леквен
ЦП
9
Херолинд Шала
ЦП
15
Арон Доннум
ЦП
11
Бор Финне
ЦП
4
Jonatan Nation
ЦФ
27
MatthÃas VilhjÃ¡lmsson
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Русенборг
1
Юлиан Лунд
ВР
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
17
Filip Brattbakk
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Волеренга
1
Кьетил Хауг
ВР
3
Johan BjÃ¸rdal
ЦЗ
33
Амин Нури
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
15
Дейвер Вега
ЦП
20
Benjamin Stokke
ЦФ
4-3-3
1
Хансен
16
Трондсен
4
Региниуссен
3
Ховланд
6
Хеденстад
16
Закариассен
8
23
Осен
35
Сейде
9
Исламович
10
3-5-2
1
Классон
2
Борхгревинк
37
Насберг
3
Адекугбе
9
Йенсен
9
Шала
15
Доннум
11
Финне
6
Леквен
27
4
35
Сейде
19
Хольс
19
Хольс
35
Сейде
23
Осен
20
Тагсет
20
Тагсет
23
Осен
9
Исламович
19
Бервен
19
Бервен
9
Исламович
11
Финне
11
Сахрауи
11
Сахрауи
11
Финне
2
Борхгревинк
33
Нури
33
Нури
2
Борхгревинк
6
Леквен
7
Майре
7
Майре
6
Леквен
15
Доннум
20
20
15
Доннум
Остались в запасе
Русенборг
Волеренга
1
Юлиан Лунд
ВР
17
Filip Brattbakk
ЦФ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
1
Кьетил Хауг
ВР
3
Johan BjÃ¸rdal
ЦЗ
15
Дейвер Вега
ЦП
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
17
Filip Brattbakk
ЦФ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
3
Johan BjÃ¸rdal
ЦЗ
15
Дейвер Вега
ЦП
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Русенборг - Волеренга
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Леркендаль
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