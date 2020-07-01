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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - Буде-Глимт
Одд - Буде-Глимт: обзор матча 01 июля 2020
Одд
01.07.2020, среда, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
0 : 4
Завершен
Буде-Глимт
16'
Ф. Зинкернагель (П)
26'
K. Junker
47'
М. Хейбротен
67'
S. Skytte
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Одд - Буде-Глимт
Замена
M. Bustgaard Larsen
️️️️
М. Андре Кааса
88'
69'
Желтая карточка
М. Хейбротен
68'
Замена
С. Тунекти
️️️️
Й. Хеуге
68'
Замена
A. Foosnaes
️️️️
Ф. Бьоркан
67'
ГОЛ! 0:4!
S. Skytte
59'
Замена
S. Skytte
️️️️
С. Фет
59'
Замена
И. Амундсен
️️️️
М. Лоде
59'
Замена
В. Бонифаци
️️️️
K. Junker
47'
ГОЛ! 0:3!
М. Хейбротен
26'
ГОЛ! 0:2!
K. Junker
Пас отдал
Й. Хеуге
16'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Зинкернагель
Красная карточка
Э. Рууд
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
21
Стеффен Хаген
ЦЗ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
16
Джошуа Китолано
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
10
Билал Нжие
ПВ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
77
Kasper Junker
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Одд
1
Эгиль Селвик
ВР
90
Мушага Бакенга
ЦФ
17
Elias Skogvoll
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
23
Marius Bustgaard Larsen
ЦФ
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
2
Sammy Skytte
ЦП
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Россбах
33
Риса
4
Бьортуфт
21
Хаген
2
Рууд
1
Йоргенсен
16
Китолано
15
Кааса
10
Нжие
10
9
Лауритсен
4-1-2-2-1
22
Смитс
2
Лоде
22
Хейбротен
2
Сампстед
15
Бьоркан
7
Берг
14
Салтнес
19
Фет
11
Зинкернагель
10
Хеуге
77
15
Кааса
23
23
15
Кааса
15
Бьоркан
24
24
15
Бьоркан
2
Лоде
38
Амундсен
38
Амундсен
2
Лоде
77
22
Бонифаци
22
Бонифаци
77
10
Хеуге
17
Тунекти
17
Тунекти
10
Хеуге
19
Фет
2
2
19
Фет
Остались в запасе
Одд
Буде-Глимт
1
Эгиль Селвик
ВР
90
Мушага Бакенга
ЦФ
17
Elias Skogvoll
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
12
Никита Хайкин
ВР
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Остались в запасе
1
Эгиль Селвик
ВР
90
Мушага Бакенга
ЦФ
17
Elias Skogvoll
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
Остались в запасе
12
Никита Хайкин
ВР
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Статистика матча Одд - Буде-Глимт
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Информация о матче
Стадион:
Скагерак Арена
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