Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Слован
Виктория - Слован: обзор матча 08 июля 2020
Виктория
08.07.2020, среда, 19:00
Чехия. Синот Лига, 5 тур
4 : 0
Завершен
Слован
12'
А. Чермак
34'
Я. Коваржик
56'
А. Чермак (П)
61'
О. Михалик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Слован
Замена
J. David Beauguel
️️️️
Т. Хоры
82'
Замена
M. Alvir
️️️️
О. Михалик
82'
Замена
Р. Ржезник
️️️️
М. Гавел
82'
81'
Замена
️️️️
М. Беран
71'
Замена
M. Kralicek
️️️️
S. Elvis Mashike
Замена
T. Horava
️️️️
Я. Коваржик
66'
ГОЛ! 4:0!
О. Михалик
61'
60'
Замена
Я. Сулц
️️️️
И. Рондич
Замена
Р. Хубник
️️️️
Л. Перница
57'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Чермак
56'
ГОЛ! 2:0!
Я. Коваржик
34'
ГОЛ! 1:0!
А. Чермак
Пас отдал
М. Гавел
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
24
Милан Гавел
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
8
David Limberský
ЦЗ
20
Павел Буха
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
25
Томаш Хоры
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Слован
1
Филип Нгуйен
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
15
Имад Рондич
ЦП
0
M. Zeman
ЦП
28
Kristian Michal
ЦП
3
Мартин Косцельник
ЦП
7
Михал Беран
АП
13
Miroslav Dvorak
ЦФ
99
Sukisa Elvis Mashike
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
3
Adam Hloušek
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
0
T. Horava
ЦП
11
Marko Alvir
ЦФ
9
Jean David Beauguel
ЦФ
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
22
Ян Сулц
ЦП
0
M. Kralicek
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
4-4-3
24
Гавел
14
Брабец
8
4
Перница
20
Буха
19
Коваржик
47
Чермак
23
Калвах
17
Михалик
16
25
Хоры
2-4-1-2
1
Нгуйен
22
Фукала
33
Качараба
0
28
3
Косцельник
15
Рондич
7
Беран
99
13
17
Михалик
11
11
17
Михалик
4
Перница
4
Хубник
4
Хубник
4
Перница
24
Гавел
14
Ржезник
14
Ржезник
24
Гавел
19
Коваржик
0
0
19
Коваржик
25
Хоры
9
9
25
Хоры
99
0
0
99
15
Рондич
22
Сулц
22
Сулц
15
Рондич
Остались в запасе
Виктория
Слован
36
Индржих Станек
ВР
3
Adam Hloušek
ЦЗ
Главный тренер
Радослав Ковач
34
Милан Кноблох
ВР
26
Томаш Малински
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Остались в запасе
36
Индржих Станек
ВР
3
Adam Hloušek
ЦЗ
Остались в запасе
34
Милан Кноблох
ВР
26
Томаш Малински
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Главный тренер
Жолт Горняк
Статистика матча Виктория - Слован
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
Новости команд
Все
Виктория
Слован
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Левски» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ференцварош» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Левски» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ференцварош» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Спартак» интересуется защитником из Уганды
31 мая
4
«Акрон» претендует на хорватского форварда
2024.07.06 18:44
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
2022.08.01 23:10
2
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
2022.07.28 16:03
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
2022.02.04 19:47
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+