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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Яблонец - Слован
Яблонец - Слован: обзор матча 24 июня 2020
Яблонец
24.06.2020, среда, 18:30
Чехия. Синот Лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Слован
85'
Т. Хюбшман
24'
Я. Кухта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Яблонец - Слован
Замена
K. Hämäläinen
️️️️
М. Долежал
90'
+7
90'
+3
Замена
М. Беран
️️️️
А. Балутэ
Желтая карточка
M. Jerabek
90'
89'
Желтая карточка
К. Мара
Желтая карточка
М. Кратохвил
89'
89'
Желтая карточка
А. Балутэ
87'
Замена
И. Рондич
️️️️
Т. Малински
ГОЛ! 1:1!
Т. Хюбшман
Пас отдал
T. Pilik
85'
Замена
O. Velich
️️️️
Я. Кроб
75'
Замена
T. Pilik
️️️️
М. Матоушек
75'
Желтая карточка
М. Матоушек
68'
67'
Желтая карточка
Т. Малински
65'
Замена
М. Фукала
️️️️
Я. Кухта
Замена
Д. Штепанек
️️️️
Л. Холик
61'
55'
Желтая карточка
Я. Микула
Желтая карточка
Я. Сикора
34'
25'
Желтая карточка
М. Косцельник
24'
ГОЛ! 0:1!
Я. Кухта
Пас отдал
Т. Малински
22'
Желтая карточка
О. Карафиат
2'
Желтая карточка
Я. Кухта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
9
Michal Jerabek
ЦЗ
16
Ян Кроб
ЦЗ
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
7
Якуб Поважанец
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
13
Мартин Матоушек
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
30
Властимил Хрубы
ЦФ
15
Мартин Долежал
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Слован
1
Филип Нгуйен
ВР
3
Ян Микула
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
22
Александру Балутэ
ЦП
3
Мартин Косцельник
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
23
Камсо Мара
ЦП
26
Томаш Малински
ЦФ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Яблонец
18
Rafael Acosta
ЦП
14
Kasper Hämäläinen
ЦП
0
T. Pilik
ЦП
23
Давид Штепанек
ЦП
1
Ян Гануш
ЦФ
9
Oliver Velich
ЦФ
95
Михал Чернак
ЦФ
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
28
Kristian Michal
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
0
M. Zeman
ЦП
7
Михал Беран
АП
99
Sukisa Elvis Mashike
ЦФ
4-4-1-2
9
16
Кроб
4
Плехаты
4
Холик
7
Поважанец
13
Матоушек
27
Кратохвил
3
Хюбшман
49
Сикора
15
Долежал
30
Хрубы
3-1-4-2
1
Нгуйен
3
Микула
33
Качараба
44
Карафиат
14
Громада
3
Косцельник
10
Пешек
23
Мара
22
Балутэ
7
Кухта
26
Малински
15
Долежал
14
14
15
Долежал
13
Матоушек
0
0
13
Матоушек
4
Холик
23
Штепанек
23
Штепанек
4
Холик
16
Кроб
9
9
16
Кроб
22
Балутэ
7
Беран
7
Беран
22
Балутэ
7
Кухта
22
Фукала
22
Фукала
7
Кухта
26
Малински
15
Рондич
15
Рондич
26
Малински
Остались в запасе
Яблонец
Слован
18
Rafael Acosta
ЦП
1
Ян Гануш
ЦФ
95
Михал Чернак
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
34
Милан Кноблох
ВР
28
Kristian Michal
ЦП
0
M. Zeman
ЦП
99
Sukisa Elvis Mashike
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Остались в запасе
18
Rafael Acosta
ЦП
1
Ян Гануш
ЦФ
95
Михал Чернак
ЦФ
Остались в запасе
34
Милан Кноблох
ВР
28
Kristian Michal
ЦП
0
M. Zeman
ЦП
99
Sukisa Elvis Mashike
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Жолт Горняк
Статистика матча Яблонец - Слован
4
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
7
Матчи команд
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Информация о матче
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