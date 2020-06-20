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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Слован
Спарта - Слован: обзор матча 20 июня 2020
Спарта
20.06.2020, суббота, 18:30
Чехия. Синот Лига, 1 тур
4 : 1
Завершен
Слован
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Слован
1
Филип Нгуйен
ВР
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
6
Ахмед Алибеков
ОП
3
Мартин Косцельник
ЦП
23
Камсо Мара
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
26
Томаш Малински
ЦФ
22
Александру Балутэ
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
26
Costa Nhamoinesu
ЦЗ
17
Мартин Фридек
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
28
Kristian Michal
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
0
M. Zeman
ЦП
7
Михал Беран
АП
99
Sukisa Elvis Mashike
ЦФ
3-2-3-2
29
Хеча
17
Ганцко
23
Ганоушек
32
Виндхейм
2
Штетина
61
Сачек
7
Крейчи
8
Канга
9
Докал
10
Моберг-Карлссон
18
Козак
3-2-3-2
1
Нгуйен
44
Карафиат
3
Микула
33
Качараба
14
Громада
6
Алибеков
3
Косцельник
23
Мара
10
Пешек
22
Балутэ
26
Малински
Остались в запасе
Спарта
Слован
1
Флориан Ницэ
ВР
26
Costa Nhamoinesu
ЦЗ
17
Мартин Фридек
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
7
Михал Беран
АП
34
Милан Кноблох
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
28
Kristian Michal
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
0
M. Zeman
ЦП
99
Sukisa Elvis Mashike
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Остались в запасе
1
Флориан Ницэ
ВР
26
Costa Nhamoinesu
ЦЗ
17
Мартин Фридек
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
Остались в запасе
7
Михал Беран
АП
34
Милан Кноблох
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
28
Kristian Michal
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
0
M. Zeman
ЦП
99
Sukisa Elvis Mashike
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Главный тренер
Жолт Горняк
Статистика матча Спарта - Слован
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
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