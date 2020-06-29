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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Люнгбю
Оденсе - Люнгбю: обзор матча 29 июня 2020
Оденсе
29.06.2020, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, группа B, 4 тур
3 : 1
Завершен
Люнгбю
59'
С. Свендсен (П)
84'
М. Фрекьяер-Йенсен
90+3'
И. Жебали
36'
K. Enghardt
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оденсе - Люнгбю
Замена
D. Obbekjær
️️️️
T. KlÃ¸ve
90'
+5
Замена
J. Drachmann
️️️️
Й. Тверсков
90'
+4
ГОЛ! 3:1!
И. Жебали
90'
+3
Желтая карточка
T. KlÃ¸ve
89'
Замена
И. Жебали
️️️️
С. Свендсен
87'
ГОЛ! 2:1!
М. Фрекьяер-Йенсен
84'
78'
Замена
M. Ornskov
️️️️
M. Rasmussen
78'
Замена
L. Nielsen
️️️️
К. Йоргенсен
Замена
Я. Барретт Лаурсен
️️️️
J. Skjelvik
77'
63'
Замена
М. Ремер
️️️️
Р. Корлу
59'
Красная карточка
К. Тшиемб
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Свендсен
59'
56'
Замена
М. Вестергор
️️️️
Ф. Гиткьяер
Замена
️️️️
М. Опондо
46'
45'
+1
Желтая карточка
Р. Корлу
36'
ГОЛ! 0:1!
K. Enghardt
Пас отдал
Ф. Винтер
26'
Желтая карточка
П. Грегор
Желтая карточка
М. Опондо
19'
15'
Желтая карточка
Ф. Гиткьяер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
53
Оливер Кристенсен
ВР
4
Ryan Laursen
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
11
Мозес Опондо
ЦП
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
7
Сандер Свендсен
ЦФ
9
Max Fenger
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Люнгбю
30
Томас Миккельсен
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
0
K. Enghardt
ЦЗ
20
Каспер Йоргенсен
ЦЗ
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
8
M. Rasmussen
ЦП
2
Патрик Да Силва
ЦП
10
Резан Корлу
ЦФ
26
Фредерик Гиткьяер
ЦФ
11
Магнус Варминг
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Оденсе
30
Mande Sayouba
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
4
Daniel Obbekjær
ЦЗ
11
Иссам Жебали
ЦФ
8
Janus Drachmann
ЦФ
26
Mikkel Hyllegaard
ЦФ
Люнгбю
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
3
Lasse Nielsen
ЦЗ
5
Martin Ornskov
ЦП
8
Марсель Ремер
ЦП
28
Магнус Вестергор
ЦП
7
G. Marcussen
ЦФ
27
Ertugrul Teksen
ЦФ
3-4-2
53
Кристенсен
4
6
Тверсков
3
11
Опондо
18
29
Фрекьяер-Йенсен
23
9
7
Свендсен
3-2-2-3
30
Миккельсен
20
Йоргенсен
5
Грегор
5
Тшиемб
3
Винтер
0
8
2
Да Силва
11
Варминг
26
Гиткьяер
10
Корлу
3
7
Лаурсен
7
Лаурсен
3
7
Свендсен
11
Жебали
11
Жебали
7
Свендсен
6
Тверсков
8
8
6
Тверсков
23
4
4
23
20
Йоргенсен
3
3
20
Йоргенсен
8
5
5
8
10
Корлу
8
Ремер
8
Ремер
10
Корлу
26
Гиткьяер
28
Вестергор
28
Вестергор
26
Гиткьяер
Остались в запасе
Оденсе
Люнгбю
30
Mande Sayouba
ВР
26
Mikkel Hyllegaard
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
7
G. Marcussen
ЦФ
27
Ertugrul Teksen
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Остались в запасе
30
Mande Sayouba
ВР
26
Mikkel Hyllegaard
ЦФ
Остались в запасе
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
7
G. Marcussen
ЦФ
27
Ertugrul Teksen
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Статистика матча Оденсе - Люнгбю
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
Новости команд
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Оденсе
Люнгбю
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
2025.06.21 21:30
1
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1
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2025.06.21 21:30
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2024.09.09 16:33
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17-летний датчанин Мохамед Салах пройдет просмотр в «Эмполи»
2022.02.15 15:09
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