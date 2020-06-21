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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Силькеборг - Сендерийск
Силькеборг - Сендерийск: обзор матча 21 июня 2020
Силькеборг
21.06.2020, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, группа B, 1 тур
1 : 2
Завершен
Сендерийск
14'
М. Эмиль Мадсен
74'
E. Gunnthor Jonsson
89'
А. Якобсен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Силькеборг - Сендерийск
89'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Якобсен
88'
Желтая карточка
К. Якобсен
87'
Замена
R. Vinderslev
️️️️
V. Ekani
87'
Замена
M. Hansen
️️️️
А. Бах
Замена
J. Okkels
️️️️
Ф. Лесняк
85'
76'
Замена
Э. Фредериксен
️️️️
E. Gunnthor Jonsson
76'
Замена
К. Якобсен
️️️️
M. Albaek
74'
ГОЛ! 1:1!
E. Gunnthor Jonsson
Замена
А. Хагельскьер
️️️️
Н. Валлис
71'
Замена
М. Бринк
️️️️
М. Каалунд
71'
Вторая желтая
K. Luijckx
68'
63'
Замена
А. Довбик
️️️️
P. Buch Christiansen
Замена
С. Йоргенсен
️️️️
В. Моберг
61'
Желтая карточка
K. Luijckx
34'
28'
Желтая карточка
P. Banggaard
ГОЛ! 1:0!
М. Эмиль Мадсен
Пас отдал
В. Моберг
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Силькеборг
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
5
Kees Luijckx
ЦЗ
6
Frederik Moller
ЦЗ
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
8
Филип Лесняк
ЦП
18
Мадс Каалунд
ЦП
7
Николай Валлис
ЦП
6
Вегард Моберг
ЦП
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
22
Рафаэль Ромо
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Сендерийск
28
Sebastian Mielitz
ВР
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
26
Patrick Banggaard
ЦЗ
27
Pierre Kanstrup
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
6
Eggert Gunnthor Jonsson
ЦП
17
Mads Albaek
ЦП
29
Victor Ekani
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ЦП
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
18
Андерс Якобсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Силькеборг
1
Оскар Хедвалль
ВР
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
6
Марк Бринк
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ЦП
11
E. Holten
ЦФ
11
Александер Линд
ЦФ
19
J. Okkels
ЦФ
Сендерийск
1
Nikola Mirkovic
ВР
5
Исак Оли Олафссон
ЦЗ
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
23
Mads Hansen
ЦП
14
Кристиан Якобсен
ЦП
6
R. Vinderslev
ЦП
9
Артем Довбик
ЦФ
4-5-2
29
Карстенсен
5
6
32
Алвес
8
Лесняк
18
Каалунд
7
Валлис
6
Моберг
21
Мадсен
22
Ромо
74
Брумадо
4-4-2
28
18
Бах
26
27
3
Гартенманн
17
29
34
Эскесен
6
18
Якобсен
20
7
Валлис
45
Хагельскьер
45
Хагельскьер
7
Валлис
18
Каалунд
6
Бринк
6
Бринк
18
Каалунд
6
Моберг
8
Йоргенсен
8
Йоргенсен
6
Моберг
8
Лесняк
19
19
8
Лесняк
6
22
Фредериксен
22
Фредериксен
6
18
Бах
23
23
18
Бах
17
14
Якобсен
14
Якобсен
17
29
6
6
29
20
9
Довбик
9
Довбик
20
Остались в запасе
Силькеборг
Сендерийск
1
Оскар Хедвалль
ВР
11
E. Holten
ЦФ
11
Александер Линд
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
1
Nikola Mirkovic
ВР
5
Исак Оли Олафссон
ЦЗ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Остались в запасе
1
Оскар Хедвалль
ВР
11
E. Holten
ЦФ
11
Александер Линд
ЦФ
Остались в запасе
1
Nikola Mirkovic
ВР
5
Исак Оли Олафссон
ЦЗ
Главный тренер
Ким Поульсен
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Статистика матча Силькеборг - Сендерийск
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
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