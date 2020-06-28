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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Мидтьюлланд
Копенгаген - Мидтьюлланд: обзор матча 28 июня 2020
Копенгаген
28.06.2020, воскресенье, 21:00
Дания. Суперлига, группа A, 4 тур
1 : 2
Завершен
Мидтьюлланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
6
Николай Томсен
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Мидтьюлланд
1
Йеспер Хансен
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
23
Микаэл Андерсон
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Копенгаген
1
Стен Грютебуст
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
20
Роберт Мудражия
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
Мидтьюлланд
31
Миккел Андерсен
ВР
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
18
Оливер Серенсен
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
29
Ронни Шварц
ЦФ
4-2-2-2
1
Юнссон
19
Бенгтссон
25
Нельссон
6
Бьелланд
2
Варела
6
Томсен
6
Стаге
9
Дарами
16
Бьель
29
Кауфманн
8
Фалк-Йенсен
4-4-1-1
1
Хансен
28
Святченко
24
Шольц
29
Паулиньо
2
Андерссон
16
Ониика
24
Мадсен
11
Мабиль
23
Андерсон
10
Дрейер
9
Каба
Остались в запасе
Копенгаген
Мидтьюлланд
19
Йонас Винд
ЦФ
1
Стен Грютебуст
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
20
Роберт Мудражия
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
18
Оливер Серенсен
ЦП
31
Миккел Андерсен
ВР
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
26
Лассе Вибе
ЦП
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
29
Ронни Шварц
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Остались в запасе
19
Йонас Винд
ЦФ
1
Стен Грютебуст
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
20
Роберт Мудражия
ЦП
Остались в запасе
18
Оливер Серенсен
ЦП
31
Миккел Андерсен
ВР
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
26
Лассе Вибе
ЦП
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
29
Ронни Шварц
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Томас Томасберг
Статистика матча Копенгаген - Мидтьюлланд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Лига конференций, 2 тур
Мидтьюлланд
0 : 1
22.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
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