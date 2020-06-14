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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
СКА-1938 - Белшина
СКА-1938 - Белшина: обзор матча 14 июня 2020
СКА-1938
14.06.2020, воскресенье, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Белшина
47'
L. Kovel
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-1938 - Белшина
87'
Желтая карточка
М. Башилов
84'
Замена
A. Bezhonov
️️️️
К. Маляров
Желтая карточка
Д. Тве
77'
68'
Замена
N.
️️️️
D. Rekish
Замена
A. Musahagian
️️️️
Д. Гирс
60'
Желтая карточка
Ж. Яхшибоев
58'
58'
Желтая карточка
D. Rekish
50'
Желтая карточка
В. Соланович
47'
ГОЛ! 0:1!
L. Kovel
Замена
J. Atemengue
️️️️
Ш. Умаров
46'
Желтая карточка
А. Шкурдюк
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-1938
4
Артем Шкурдюк
ЦЗ
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
2
Алексей Носко
ОП
55
Дмитрий Гирс
ЦП
7
Александр Свирепа
ЦП
10
Жасур Яхшибоев
ЦП
10
Jérémy Mawatu
ЦП
2
Давид Тве
ЦП
1
Artur Lesko
ЦФ
99
Евгений Юдчиц
ЦФ
17
Шахбоз Умаров
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Белшина
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
88
Maksim Grek
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
23
Владислав Соланович
ЦП
0
D. Rekish
ЦП
13
Алексей Харитонович
ЦФ
0
R. Salimov
ЦФ
17
Сергей Глебко
ЦФ
0
L. Kovel
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
СКА-1938
16
Денис Садовский
ВР
25
Pavel Shorats
ЦЗ
6
A. Musahagian
ЦП
77
Василий Совпель
ЦП
1
Артем Макавчик
ЦФ
0
J. Atemengue
ЦФ
Белшина
24
Sergey Turanok
ВР
7
Andrey Bezhonov
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ЦЗ
19
Mykhaylo Pysko
ЦЗ
11
Evgeniy Kirisov
ЦП
0
E. Skoblikov
ЦП
28
Nivaldo
ЦФ
2-1-5-3
4
Шкурдюк
5
Мирошников
2
Носко
7
Свирепа
10
Яхшибоев
10
2
Тве
55
Гирс
17
Умаров
99
Юдчиц
1
3-2-2-4
88
27
Нечаев
30
Башилов
7
Маляров
32
Ясюкевич
23
Соланович
0
0
17
Глебко
0
13
Харитонович
55
Гирс
6
6
55
Гирс
17
Умаров
0
0
17
Умаров
7
Маляров
7
7
7
Маляров
0
28
28
0
Остались в запасе
СКА-1938
Белшина
16
Денис Садовский
ВР
25
Pavel Shorats
ЦЗ
77
Василий Совпель
ЦП
1
Артем Макавчик
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
24
Sergey Turanok
ВР
19
Константин Кучинский
ЦЗ
19
Mykhaylo Pysko
ЦЗ
11
Evgeniy Kirisov
ЦП
0
E. Skoblikov
ЦП
Главный тренер
Александр Володько
Остались в запасе
16
Денис Садовский
ВР
25
Pavel Shorats
ЦЗ
77
Василий Совпель
ЦП
1
Артем Макавчик
ЦФ
Остались в запасе
24
Sergey Turanok
ВР
19
Константин Кучинский
ЦЗ
19
Mykhaylo Pysko
ЦЗ
11
Evgeniy Kirisov
ЦП
0
E. Skoblikov
ЦП
Главный тренер
Владимир Белявский
Главный тренер
Александр Володько
Статистика матча СКА-1938 - Белшина
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
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