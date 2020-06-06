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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Ислочь - Рух
Ислочь - Рух: обзор матча 06 июня 2020
Ислочь
06.06.2020, суббота, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Рух
69'
D. Komarovsky
68'
А. Диалло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ислочь - Рух
90'
+3
Желтая карточка
В. Морозов
Замена
️️️️
A. Kholodinskiy
85'
83'
Замена
В. Морозов
️️️️
А. Концевой
Желтая карточка
D. Komarovsky
79'
79'
Замена
Я. Орешкевич
️️️️
П. Седько
ГОЛ! 1:1!
D. Komarovsky
69'
Замена
D. Nekrashevich
️️️️
A. Bychenok
69'
68'
ГОЛ! 0:1!
А. Диалло
51'
Желтая карточка
Ч. Осучукву
46'
Замена
А. Мигунов
️️️️
G. Andronic
41'
Желтая карточка
V. Gajduchik
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
1
Егор Хаткевич
ВР
0
S. Tsveiba
ЦЗ
21
Vadim Melnik
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
0
O. Papush
ЦЗ
91
Олег Патоцкий
ЦП
7
Aleksandr Bychenok
ЦП
7
Роман Лисовский
ЦП
15
Dmitri Komarovsky
ЦФ
11
Aleksandr Kholodinskiy
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Рух
25
Роман Степанов
ВР
33
Артем Рахманов
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
0
V. Gajduchik
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
93
Чиди Осучукву
ЦП
80
Артем Концевой
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
0
G. Andronic
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
Ислочь
66
Oluwaseun Gbolahan Adegbola
ЦЗ
33
Daniil Doroshko
ЦП
16
Владислав Василючек
ЦФ
55
Semen Lazarchik
ЦФ
24
Artem Cherkas
ЦФ
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
15
Александр Макась
ЦФ
Рух
21
Александр Нечаев
ВР
90
Александр Мигунов
ЦЗ
11
Алексей Антилевский
ЦП
0
M. Chizh
ЦП
82
Олег Никифоренко
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ЦП
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
19
Егор Богомольский
ЦФ
9
Владислав Морозов
ЦФ
3-2-3-2
1
Хаткевич
33
Карпович
25
Кузьменок
0
21
0
91
Патоцкий
7
7
Лисовский
11
15
3-4-2-1
25
Степанов
33
Рахманов
59
Колпачук
0
80
Концевой
19
Гречихо
0
93
Осучукву
47
Васильев
26
Седько
91
Диалло
7
37
37
7
0
90
Мигунов
90
Мигунов
0
26
Седько
15
Орешкевич
15
Орешкевич
26
Седько
80
Концевой
9
Морозов
9
Морозов
80
Концевой
Остались в запасе
Ислочь
Рух
66
Oluwaseun Gbolahan Adegbola
ЦЗ
33
Daniil Doroshko
ЦП
16
Владислав Василючек
ЦФ
55
Semen Lazarchik
ЦФ
24
Artem Cherkas
ЦФ
15
Александр Макась
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
21
Александр Нечаев
ВР
11
Алексей Антилевский
ЦП
0
M. Chizh
ЦП
82
Олег Никифоренко
ЦП
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
19
Егор Богомольский
ЦФ
Остались в запасе
66
Oluwaseun Gbolahan Adegbola
ЦЗ
33
Daniil Doroshko
ЦП
16
Владислав Василючек
ЦФ
55
Semen Lazarchik
ЦФ
24
Artem Cherkas
ЦФ
15
Александр Макась
ЦФ
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
11
Алексей Антилевский
ЦП
0
M. Chizh
ЦП
82
Олег Никифоренко
ЦП
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
19
Егор Богомольский
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Статистика матча Ислочь - Рух
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Рух
3 : 2
28.11.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Слуцк
3 : 0
20.11.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Рух
2 : 0
05.11.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 3
24.10.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Рух
1 : 3
17.10.2021
Динамо Мн
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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