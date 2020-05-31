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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Рух - Динамо-Брест
Рух - Динамо-Брест: обзор матча 31 мая 2020
Рух
31.05.2020, воскресенье, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
1 : 4
Завершен
Динамо-Брест
14'
А. Диалло
30'
С. Кисляк
72'
П. Савицкий (П)
81'
П. Савицкий
86'
Д. Лаптев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рух - Динамо-Брест
Желтая карточка
И. Колпачук
90'
86'
ГОЛ! 1:4!
Д. Лаптев
Пас отдал
М. Гордейчук
85'
Замена
S. Krivets
️️️️
A. Milevsky
Замена
О. Никифоренко
️️️️
Ч. Осучукву
85'
81'
ГОЛ! 1:3!
П. Савицкий
Пас отдал
С. Кисляк
Замена
Е. Богомольский
️️️️
П. Седько
73'
72'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
П. Савицкий
68'
Желтая карточка
A. Milevsky
66'
Замена
П. Савицкий
️️️️
К. Печенин
66'
Замена
Д. Лаптев
️️️️
А. Павловец
54'
Желтая карточка
С. Кисляк
30'
ГОЛ! 1:1!
С. Кисляк
ГОЛ! 1:0!
А. Диалло
Пас отдал
П. Седько
14'
Замена
А. Мигунов
️️️️
Виллиам
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
25
Роман Степанов
ВР
33
Артем Рахманов
ЦЗ
5
Виллиам
ЦЗ
0
V. Gajduchik
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
80
Артем Концевой
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
93
Чиди Осучукву
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
Динамо-Брест
1
Сергей Игнатович
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
34
Evgeniy Khacheridi
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
55
Александр Нойок
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
0
A. Milevsky
ЦФ
62
Михаил Гордейчук
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Рух
21
Александр Нечаев
ВР
90
Александр Мигунов
ЦЗ
0
G. Andronic
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦП
0
M. Chizh
ЦП
82
Олег Никифоренко
ЦП
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
9
Владислав Морозов
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
Динамо-Брест
20
Олег Веретило
ЦЗ
0
M. Vitus
ЦЗ
9
Sergey Krivets
ЦП
1
Павел Павлюченко
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
88
Павел Савицкий
ЦФ
4-3-2-1
25
Степанов
33
Рахманов
0
59
Колпачук
5
Виллиам
80
Концевой
19
Гречихо
93
Осучукву
26
Седько
47
Васильев
91
Диалло
3-3-2-2
1
Игнатович
22
Павловец
15
Кики
34
77
Юзепчук
15
Кисляк
2
Печенин
55
Нойок
7
Быков
62
Гордейчук
0
5
Виллиам
90
Мигунов
90
Мигунов
5
Виллиам
93
Осучукву
82
Никифоренко
82
Никифоренко
93
Осучукву
26
Седько
19
Богомольский
19
Богомольский
26
Седько
0
9
9
0
22
Павловец
10
Лаптев
10
Лаптев
22
Павловец
2
Печенин
88
Савицкий
88
Савицкий
2
Печенин
Остались в запасе
Рух
Динамо-Брест
21
Александр Нечаев
ВР
0
G. Andronic
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦП
0
M. Chizh
ЦП
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
9
Владислав Морозов
ЦФ
20
Олег Веретило
ЦЗ
0
M. Vitus
ЦЗ
1
Павел Павлюченко
ЦФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
0
G. Andronic
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦП
0
M. Chizh
ЦП
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
9
Владислав Морозов
ЦФ
Остались в запасе
20
Олег Веретило
ЦЗ
0
M. Vitus
ЦЗ
1
Павел Павлюченко
ЦФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Статистика матча Рух - Динамо-Брест
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Рух
3 : 2
28.11.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Слуцк
3 : 0
20.11.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Рух
2 : 0
05.11.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 3
24.10.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Рух
1 : 3
17.10.2021
Динамо Мн
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
Стадион:
ГОСК "Брестский"
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