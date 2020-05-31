Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
СКА-1938 - Витебск
СКА-1938 - Витебск: обзор матча 31 мая 2020
СКА-1938
31.05.2020, воскресенье, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
3 : 3
Завершен
Витебск
33'
Д. Бакич
40'
Ш. Умаров
44'
Д. Тве
9'
D. Carioca
42'
Й. Николаеску (П)
90+5'
Ж. Сезар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-1938 - Витебск
90'
+5
ГОЛ! 3:3!
Ж. Сезар
Пас отдал
А. Матвеенко
82'
Замена
V. Fedosov
️️️️
С. Волков
80'
Замена
А. Ксенофонтов
️️️️
D. Carioca
Замена
J. Atemengue
️️️️
Д. Бакич
77'
Желтая карточка
J. Mawatu
76'
71'
Желтая карточка
Й. Николаеску
Замена
A. Musahagian
️️️️
Ш. Умаров
61'
Красная карточка
Е. Юдчиц
56'
ГОЛ! 3:2!
Д. Тве
Пас отдал
Д. Гирс
44'
42'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Й. Николаеску
ГОЛ! 2:1!
Ш. Умаров
40'
ГОЛ! 1:1!
Д. Бакич
Пас отдал
Д. Гирс
33'
10'
Желтая карточка
D. Carioca
9'
ГОЛ! 0:1!
D. Carioca
Пас отдал
А. Матвеенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-1938
4
Артем Шкурдюк
ЦЗ
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
2
Алексей Носко
ОП
7
Александр Свирепа
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ЦП
2
Давид Тве
ЦП
10
Jérémy Mawatu
ЦП
7
Душан Бакич
ЦП
1
Artur Lesko
ЦФ
99
Евгений Юдчиц
ЦФ
17
Шахбоз Умаров
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Витебск
0
D. Chalov
ЦЗ
4
Артем Скитов
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ЦЗ
5
Сергей Волков
ЦП
0
M. Kalenchuk
ЦП
11
Артем Гуренко
ПВ
98
Йон Николаеску
ЦФ
77
Дмитрий Гущенко
ЦФ
19
D. Carioca
ЦФ
11
Антон Матвеенко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
СКА-1938
16
Денис Садовский
ВР
25
Pavel Shorats
ЦЗ
77
Василий Совпель
ЦП
6
A. Musahagian
ЦП
20
Victor Diaz
ЦП
8
Даниил Виговский
ЦП
0
J. Atemengue
ЦФ
Витебск
0
E. Klopotskiy
ЦЗ
25
Oleg Karamushka
ЦЗ
11
Илья Васильев
ЦП
27
Ioann Nemchenok
ЦП
80
Александр Ксенофонтов
ЦП
99
Vladislav Fedosov
ЦФ
30
Артем Сороко
ЦФ
2-1-5-3
4
Шкурдюк
5
Мирошников
2
Носко
55
Гирс
2
Тве
10
7
Бакич
7
Свирепа
17
Умаров
99
Юдчиц
1
4-2-1-4
4
Скитов
6
Сезар
91
Назаренко
0
5
Волков
0
11
Гуренко
11
Матвеенко
19
77
Гущенко
98
Николаеску
17
Умаров
6
6
17
Умаров
7
Бакич
0
0
7
Бакич
11
Васильев
11
Васильев
19
80
Ксенофонтов
80
Ксенофонтов
19
5
Волков
99
99
5
Волков
Остались в запасе
СКА-1938
Витебск
16
Денис Садовский
ВР
25
Pavel Shorats
ЦЗ
77
Василий Совпель
ЦП
20
Victor Diaz
ЦП
8
Даниил Виговский
ЦП
Главный тренер
Владимир Белявский
0
E. Klopotskiy
ЦЗ
25
Oleg Karamushka
ЦЗ
27
Ioann Nemchenok
ЦП
30
Артем Сороко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Остались в запасе
16
Денис Садовский
ВР
25
Pavel Shorats
ЦЗ
77
Василий Совпель
ЦП
20
Victor Diaz
ЦП
8
Даниил Виговский
ЦП
Остались в запасе
0
E. Klopotskiy
ЦЗ
25
Oleg Karamushka
ЦЗ
27
Ioann Nemchenok
ЦП
30
Артем Сороко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Главный тренер
Сергей Ясинский
Статистика матча СКА-1938 - Витебск
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
- : -
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
Информация о матче
Стадион:
РЦОП по футболу БГУ
Новости команд
Все
СКА-1938
Витебск
«Днепр» – «Витебск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Высшая лига: шансы «Днепра» и «Витебска» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Витебск» – «Динамо Мн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «Витебска» и «Динамо Минск» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Динамо-Брест» – «Витебск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Московский клуб расстался с хавбеком из Беларуси
16 июня
1
«Торпедо» рассталось с 9-м игроком за зиму
13 февраля
Экс-тренер Хусанова выделил сильнейшее качество Абдукодира
2025.01.28 13:00
Экс-тренер Хусанова отреагировал на неудачный дебют игрока в «Манчестер Сити»
2025.01.28 08:51
Тренер «Энергетика-БГУ» прокомментировал трансфер Хусанова в «Манчестер Сити»
2025.01.28 08:03
«Днепр» – «Витебск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Высшая лига: шансы «Днепра» и «Витебска» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Витебск» – «Динамо Мн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «Витебска» и «Динамо Минск» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Динамо-Брест» – «Витебск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+