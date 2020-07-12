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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Галатасарай
Анкарагюджю - Галатасарай: обзор матча 12 июля 2020
Анкарагюджю
12.07.2020, воскресенье, 18:30
Турция. Суперлига, 32 тур
1 : 0
Завершен
Галатасарай
62'
E. Scarione (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анкарагюджю - Галатасарай
Желтая карточка
M. Akan
90'
+4
90'
+4
Замена
Ю. Акгюн
️️️️
Ж. Мишель Сери
Замена
А. Тюран
️️️️
К. Михаляк
90'
+3
90'
Замена
️️️️
Э. Акбаба
Замена
G. Rivas
️️️️
D. Orgill
89'
87'
Желтая карточка
М. Сараччи
Замена
S. AgÃ§ay
️️️️
E. Scarione
82'
77'
Замена
S. Inan
️️️️
Ю. Бельханда
77'
Замена
Д. Секидика
️️️️
О. Байрам
77'
Замена
Ф. Фильо Мариано
️️️️
Т. Антальялы
Замена
И. Парлак
️️️️
С. Лобжанидзе
74'
Желтая карточка
D. Orgill
68'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
E. Scarione
62'
Желтая карточка
С. Кициу
55'
34'
Желтая карточка
Маркао
Желтая карточка
M. Pazdan
32'
17'
Желтая карточка
Ю. Бельханда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
30
Рикардо Фридрих
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
13
Ante Kulusic
ЦЗ
22
Michal Pazdan
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
14
Ricardo Faty
ЦП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
7
Ezequiel Scarione
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
12
Dever Orgill
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
14
Тайлан Антальялы
ЦП
8
Эмре Акбаба
ЦП
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Анкарагюджю
1
Корджан Челикай
ВР
11
Mahmut Akan
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
78
Fatih Tultak
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
3
Sedat AgÃ§ay
ЦП
17
Эндер Айгерен
ЦП
10
Оркан Джинар
ЦП
30
Gelmin Rivas
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Галатасарай
98
Берк Балабан
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
8
SelÃ§uk Inan
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦФ
70
Джесс Секидика
ЦФ
4-4-2
30
Фридрих
70
Кициу
22
8
Пинту
13
14
7
12
Лобжанидзе
23
Лукасик
12
77
Михаляк
3-2-4-1
1
Кочук
23
Маркао
23
Байрам
18
Байрам
25
Линнес
4
Сараччи
20
Бельханда
14
Антальялы
8
Акбаба
14
Сери
7
77
Михаляк
89
Тюран
89
Тюран
77
Михаляк
7
3
3
7
12
30
30
12
12
Лобжанидзе
23
Парлак
23
Парлак
12
Лобжанидзе
14
Антальялы
25
Мариано
25
Мариано
14
Антальялы
20
Бельханда
8
8
20
Бельханда
14
Сери
11
Акгюн
11
Акгюн
14
Сери
18
Байрам
70
Секидика
70
Секидика
18
Байрам
Остались в запасе
Анкарагюджю
Галатасарай
1
Корджан Челикай
ВР
11
Mahmut Akan
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
78
Fatih Tultak
ЦЗ
17
Эндер Айгерен
ЦП
10
Оркан Джинар
ЦП
Главный тренер
Толунай Кафкас
98
Берк Балабан
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
1
Корджан Челикай
ВР
11
Mahmut Akan
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
78
Fatih Tultak
ЦЗ
17
Эндер Айгерен
ЦП
10
Оркан Джинар
ЦП
Остались в запасе
98
Берк Балабан
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
Главный тренер
Толунай Кафкас
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Анкарагюджю - Галатасарай
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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