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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Бешикташ
Йени Малатьяспор - Бешикташ: обзор матча 13 июля 2020
Йени Малатьяспор
13.07.2020, понедельник, 21:00
Турция. Суперлига, 32 тур
0 : 1
Завершен
Бешикташ
51'
Д. Эркин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йени Малатьяспор - Бешикташ
90'
+2
Замена
Э. Роко
️️️️
A. Diaby
86'
Желтая карточка
В. Руис
84'
Замена
К. Йилмаз
️️️️
Д. Н'Куду
81'
Желтая карточка
Д. Н'Куду
Замена
Ю. Ндайшими
️️️️
M. Yildirim
79'
Замена
М. Фофана
️️️️
U. Bulut
79'
Замена
A. Ildiz
️️️️
A. Acquah
73'
Замена
R. Walter
️️️️
M. Donald
58'
Замена
В. Кьяртанссон
️️️️
Р. Ялчин
58'
51'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Эркин
46'
Замена
Г. Ялчин
️️️️
J. Lens
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
30
Fabien Farnolle
ВР
29
Иссам Чебаке
ЦЗ
44
Arturo Mina
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
6
Робин Ялчин
ЦП
19
Afriyie Acquah
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
20
Mitchell Donald
ЦП
8
Murat Yildirim
ЦП
9
Umut Bulut
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
88
Джанер Эркин
ЦЗ
21
Abdoulay Diaby
ЦП
27
Jeremain Lens
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
19
Тайлер Бойд
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
15
Mustafa Akbas
ЦЗ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
53
Yiğithan Güveli
ЦЗ
3
Erkan Kas
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЦЗ
30
Ahmed Ildiz
ЦП
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
54
R. Walter
ЦП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
12
Erdogan Kaya
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
50
Гювен Ялчин
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
34
Kerem Kalafat
ЦФ
4-5-1
30
29
Чебаке
15
Хадебе
15
Хафез
44
19
30
Торе
20
8
6
Ялчин
9
4-5-1
30
Дестаноглу
21
Вида
4
Руис
88
Эркин
77
Генюл
21
6
Эль-Ненни
20
Уйсал
14
Н'Куду
27
19
Бойд
9
7
Фофана
7
Фофана
9
19
30
30
19
8
55
Ндайшими
55
Ндайшими
8
20
54
54
20
6
Ялчин
9
Кьяртанссон
9
Кьяртанссон
6
Ялчин
21
3
Роко
3
Роко
21
27
50
Ялчин
50
Ялчин
27
14
Н'Куду
8
Йилмаз
8
Йилмаз
14
Н'Куду
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Бешикташ
22
Abdulsamed Damlu
ВР
15
Mustafa Akbas
ЦЗ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
53
Yiğithan Güveli
ЦЗ
3
Erkan Kas
ЦЗ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
34
Kerem Kalafat
ЦФ
97
Утку Ювакуран
ВР
12
Erdogan Kaya
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
22
Abdulsamed Damlu
ВР
15
Mustafa Akbas
ЦЗ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
53
Yiğithan Güveli
ЦЗ
3
Erkan Kas
ЦЗ
Остались в запасе
34
Kerem Kalafat
ЦФ
97
Утку Ювакуран
ВР
12
Erdogan Kaya
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Йени Малатьяспор - Бешикташ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
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