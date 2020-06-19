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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир
Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир: обзор матча 19 июня 2020
Анкарагюджю
19.06.2020, пятница, 21:00
Турция. Суперлига, 28 тур
1 : 2
Завершен
Истанбул Башакшехир
12'
Ж. Родригес (П)
59'
Д. Алексич
73'
Э. Вишча
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир
90'
+4
Замена
К. Понк
️️️️
Э. Вишча
90'
+1
Желтая карточка
М. Гюнок
87'
Замена
М. Топал
️️️️
Д. Алексич
87'
Замена
Б. Озкан
️️️️
И. Кахведжи
Замена
A. Karabulut
️️️️
E. Scarione
83'
Замена
Д. Карайел
️️️️
Д. Лукасик
79'
Замена
И. Парлак
️️️️
К. Михаляк
79'
77'
Желтая карточка
Э. Кривелли
73'
ГОЛ! 1:2!
Э. Вишча
Пас отдал
Д. Алексич
Замена
S. AgÃ§ay
️️️️
Т. Пинту
73'
Замена
D. Orgill
️️️️
С. Лобжанидзе
73'
Желтая карточка
С. Кициу
65'
Желтая карточка
Ж. Родригес
62'
61'
Желтая карточка
Д. Алексич
59'
ГОЛ! 1:1!
Д. Алексич
56'
Замена
Робиньо
️️️️
Д. Ба
Желтая карточка
R. Faty
49'
Желтая карточка
Д. Лукасик
40'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Родригес
12'
10'
Желтая карточка
М. Шкртел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
30
Рикардо Фридрих
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
14
Ricardo Faty
ЦЗ
22
Michal Pazdan
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
23
Даниэль Лукасик
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
7
Ezequiel Scarione
ЦП
8
Тьяго Пинту
ЦП
7
Жерсон Родригес
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
9
Даниэль Алексич
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Анкарагюджю
1
Корджан Челикай
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
78
Fatih Tultak
ЦЗ
11
Mahmut Akan
ЦЗ
3
Sedat AgÃ§ay
ЦП
17
Эндер Айгерен
ЦП
20
Aydin Karabulut
ЦП
12
Dever Orgill
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
30
Gelmin Rivas
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
4-4-2
30
Фридрих
70
Кициу
22
89
Тюран
14
23
Лукасик
7
8
Пинту
12
Лобжанидзе
77
Михаляк
7
Родригес
4-4-1-1
34
Гюнок
3
Клиши
80
Кайсара
37
Шкртел
24
Епуряну
17
Кахведжи
9
Алексич
27
Кривелли
21
Текдемир
10
Вишча
19
Ба
23
Лукасик
90
Карайел
90
Карайел
23
Лукасик
8
Пинту
3
3
8
Пинту
7
20
20
7
12
Лобжанидзе
12
12
12
Лобжанидзе
77
Михаляк
23
Парлак
23
Парлак
77
Михаляк
10
Вишча
26
Понк
26
Понк
10
Вишча
17
Кахведжи
19
Озкан
19
Озкан
17
Кахведжи
9
Алексич
5
Топал
5
Топал
9
Алексич
19
Ба
70
Робиньо
70
Робиньо
19
Ба
Остались в запасе
Анкарагюджю
Истанбул Башакшехир
1
Корджан Челикай
ВР
78
Fatih Tultak
ЦЗ
11
Mahmut Akan
ЦЗ
17
Эндер Айгерен
ЦП
30
Gelmin Rivas
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
1
Корджан Челикай
ВР
78
Fatih Tultak
ЦЗ
11
Mahmut Akan
ЦЗ
17
Эндер Айгерен
ЦП
30
Gelmin Rivas
ЦФ
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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