Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Антальяспор
Бешикташ - Антальяспор: обзор матча 13 июня 2020
Бешикташ
13.06.2020, суббота, 21:00
Турция. Суперлига, 27 тур
1 : 2
Завершен
Антальяспор
68'
А. Льяич
15'
З. Гюмюш
35'
Амилтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Антальяспор
Желтая карточка
Д. Вида
90'
+1
85'
Замена
Y. Kurtulus
️️️️
L. Podolski
84'
Замена
G. Blanco
️️️️
А. Яхович
Замена
Д. Эркин
️️️️
Р. Йилмаз
78'
ГОЛ! 1:2!
А. Льяич
68'
Замена
У. Найир
️️️️
К. Боатенг
65'
Замена
J. Lens
️️️️
Т. Бойд
65'
Желтая карточка
В. Руис
64'
56'
Замена
У. Акыйол
️️️️
Фреди
53'
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
52'
Желтая карточка
В. Сары
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
A. Diaby
46'
Замена
А. Льяич
️️️️
Г. Ялчин
46'
35'
ГОЛ! 0:2!
Амилтон
Пас отдал
L. Podolski
Желтая карточка
М. Эль-Ненни
32'
15'
ГОЛ! 0:1!
З. Гюмюш
12'
Желтая карточка
Н. Сангаре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
21
Abdoulay Diaby
ЦП
19
Тайлер Бойд
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
50
Гювен Ялчин
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
89
Вейсел Сары
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
30
Федор Кудряшов
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
88
Хакан Езмерт
ЦП
16
Фреди
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
23
Амилтон
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
88
Джанер Эркин
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
27
Jeremain Lens
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
22
Адем Льяич
АП
14
Умут Найир
ЦФ
Антальяспор
35
Ферхат Каплан
ВР
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ЦП
70
Догукан Синик
ЦП
59
Delvin N'Dinga
ЦП
18
Yekta Kurtulus
ЦП
19
Уфук Акыйол
ЦП
18
Поль Мукаиру
ЦФ
19
Gustavo Blanco
ЦФ
4-4-1-1
30
Дестаноглу
77
Генюл
21
Вида
4
Руис
33
Йилмаз
13
Хатчинсон
21
19
Бойд
6
Эль-Ненни
27
Боатенг
50
Ялчин
4-5-1
25
Боффин
33
Челустка
30
Кудряшов
30
Сангаре
89
Сары
88
Езмерт
11
Гюмюш
10
23
Амилтон
16
Фреди
18
Яхович
33
Йилмаз
88
Эркин
88
Эркин
33
Йилмаз
19
Бойд
27
27
19
Бойд
21
14
Н'Куду
14
Н'Куду
21
50
Ялчин
22
Льяич
22
Льяич
50
Ялчин
27
Боатенг
14
Найир
14
Найир
27
Боатенг
10
18
18
10
16
Фреди
19
Акыйол
19
Акыйол
16
Фреди
18
Яхович
19
19
18
Яхович
Остались в запасе
Бешикташ
Антальяспор
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
35
Ферхат Каплан
ВР
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ЦП
70
Догукан Синик
ЦП
59
Delvin N'Dinga
ЦП
18
Поль Мукаиру
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
Остались в запасе
35
Ферхат Каплан
ВР
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ЦП
70
Догукан Синик
ЦП
59
Delvin N'Dinga
ЦП
18
Поль Мукаиру
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Бешикташ - Антальяспор
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Тюпрас Стадиуму
Новости команд
Все
Бешикташ
Антальяспор
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:16
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
21 ноября
21
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Спартак» заинтересовался игроком сборной Южной Кореи
20 ноября
21
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:16
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
21 ноября
21
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Спартак» заинтересовался игроком сборной Южной Кореи
20 ноября
21
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
Джикия рассказал, как до перехода в «Локомотив» отказался от трансфера в Китай
10 июля
4
Джикия расторг контракт с турецким клубом
24 июня
1
Известен новый клуб Джикии
23 июня
2
Новая информация о будущем 32-летнего Джикии
13 июня
4
Позиция «Ахмата» по Джикии
23 мая
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+