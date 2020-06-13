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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Касымпаша
Йени Малатьяспор - Касымпаша: обзор матча 13 июня 2020
Йени Малатьяспор
13.06.2020, суббота, 21:00
Турция. Суперлига, 27 тур
1 : 2
Завершен
Касымпаша
45+3'
M. Donald
61'
М. Тиам
67'
М. Тиам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йени Малатьяспор - Касымпаша
90'
+6
Желтая карточка
З. Шарлия
Замена
Ю. Ндайшими
️️️️
S. AytaÃ§
88'
Замена
E. Kas
️️️️
Тьеви
88'
86'
Замена
Д. Павелка
️️️️
А. Кара
86'
Замена
Ю. Эрдоган
️️️️
М. Тиам
Замена
A. Ildiz
️️️️
M. Donald
77'
Замена
M. Yildirim
️️️️
A. Acquah
76'
72'
Замена
Т. Сербест
️️️️
Х. Хайрадинович
Замена
М. Фофана
️️️️
В. Кьяртанссон
68'
67'
ГОЛ! 1:2!
М. Тиам
65'
Замена
Д. Ндонгала
️️️️
R. Quaresma
61'
ГОЛ! 1:1!
М. Тиам
ГОЛ! 1:0!
M. Donald
Пас отдал
В. Кьяртанссон
45'
+3
40'
Желтая карточка
У. Хаддади
Желтая карточка
F. Farnolle
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
30
Fabien Farnolle
ВР
29
Иссам Чебаке
ЦЗ
6
Робин Ялчин
ЦЗ
15
Mustafa Akbas
ЦЗ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
20
Mitchell Donald
ЦП
19
Afriyie Acquah
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
9
Umut Bulut
ЦП
23
Тьеви
ЦП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Касымпаша
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
17
Ricardo Quaresma
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
90
Muhammed Enes Salik
ВР
3
Erkan Kas
ЦЗ
44
Arturo Mina
ЦЗ
53
Yiğithan Güveli
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
8
Murat Yildirim
ЦП
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
30
Ahmed Ildiz
ЦП
7
Морике Фофана
ЦФ
Касымпаша
99
Фатих Озтюрк
ВР
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
71
Anıl Koç
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦП
26
Ilhan Depe
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
22
Жерар Гоу
ЦФ
4-5-1
30
29
Чебаке
15
91
6
Ялчин
19
30
Торе
9
23
Тьеви
20
9
Кьяртанссон
4-5-1
1
5
Мерья
31
Шарлия
4
Хаддади
25
Тирпа
94
Хадергьонай
17
10
Хайрадинович
9
Тиам
35
Кара
55
Койта
23
Тьеви
3
3
23
Тьеви
19
8
8
19
91
55
Ндайшими
55
Ндайшими
91
20
30
30
20
9
Кьяртанссон
7
Фофана
7
Фофана
9
Кьяртанссон
9
Тиам
10
Эрдоган
10
Эрдоган
9
Тиам
35
Кара
8
Павелка
8
Павелка
35
Кара
17
77
Ндонгала
77
Ндонгала
17
10
Хайрадинович
15
Сербест
15
Сербест
10
Хайрадинович
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Касымпаша
22
Abdulsamed Damlu
ВР
90
Muhammed Enes Salik
ВР
44
Arturo Mina
ЦЗ
53
Yiğithan Güveli
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
99
Фатих Озтюрк
ВР
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
71
Anıl Koç
ЦП
26
Ilhan Depe
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
22
Жерар Гоу
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
22
Abdulsamed Damlu
ВР
90
Muhammed Enes Salik
ВР
44
Arturo Mina
ЦЗ
53
Yiğithan Güveli
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
Остались в запасе
99
Фатих Озтюрк
ВР
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
71
Anıl Koç
ЦП
26
Ilhan Depe
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
22
Жерар Гоу
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Йени Малатьяспор - Касымпаша
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
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