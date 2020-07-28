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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Сьон
Цюрих - Сьон: обзор матча 28 июля 2020
Цюрих
28.07.2020, вторник, 21:30
Швейцария. Суперлига, 30 тур
0 : 2
Завершен
Сьон
34'
Р. Ульдрикис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Сьон
Замена
С. Сом
️️️️
Х. Криэциу
82'
65'
Замена
Б. Тома
️️️️
Балтасар
Замена
П. Янье
️️️️
M. Kempter
58'
Желтая карточка
К. Рюгг
56'
Замена
С. Сейлер
️️️️
Т. Домджони
46'
Замена
Б. Крамер
️️️️
S. Sulejmani
46'
34'
ГОЛ! 0:1!
Р. Ульдрикис
Пас отдал
Э. Леньяни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
5
Натан
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
24
Michael Kempter
ЦЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
8
Тони Домджони
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
43
Henri Koide
ЦФ
37
Shpetim Sulejmani
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
19
Жан Бамерт
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
8
Балтасар
ЦП
34
Бирама Ндойе
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
6
Guy Christian Zock Abep
ЦФ
76
Итаитинга
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Цюрих
1
Andris Vanins
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
18
Па-Моду Янье
ЦП
8
Стефан Сейлер
ЦП
7
Adrian Winter
ЦП
19
Симон Сом
ЦП
9
Блаж Крамер
ЦФ
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
4
Арьян Кабаши
ЦЗ
5
Ayoub Abdellaoui
ЦЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
29
Jared Khasa
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
81
Филип Стоилькович
ЦФ
4-1-3-2
25
Брехнер
5
Натан
4
Омераджич
24
27
Рюгг
71
Криэциу
8
Домджони
19
Маркезано
10
Кололли
37
43
3-4-3
18
Фикеншер
23
Масейрас
19
Бамерт
33
Леньяни
34
Ндойе
8
Гргич
23
Касами
8
Балтасар
17
Ульдрикис
76
Итаитинга
6
24
18
Янье
18
Янье
24
8
Домджони
8
Сейлер
8
Сейлер
8
Домджони
71
Криэциу
19
Сом
19
Сом
71
Криэциу
37
9
Крамер
9
Крамер
37
8
Балтасар
24
Тома
24
Тома
8
Балтасар
Остались в запасе
Цюрих
Сьон
1
Andris Vanins
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
7
Adrian Winter
ЦП
Главный тренер
Людовик Маньин
16
Тимоти Фаюлу
ВР
4
Арьян Кабаши
ЦЗ
29
Jared Khasa
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
81
Филип Стоилькович
ЦФ
5
Ayoub Abdellaoui
ЦЗ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
1
Andris Vanins
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
7
Adrian Winter
ЦП
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
4
Арьян Кабаши
ЦЗ
29
Jared Khasa
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
81
Филип Стоилькович
ЦФ
5
Ayoub Abdellaoui
ЦЗ
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Цюрих - Сьон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
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Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
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Информация о матче
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