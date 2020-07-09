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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Санкт-Галлен
Лугано - Санкт-Галлен: обзор матча 09 июля 2020
Лугано
09.07.2020, четверг, 21:30
Швейцария. Суперлига, 29 тур
3 : 3
Завершен
Санкт-Галлен
10'
Д. Саббатини
46'
A. Gerndt
83'
Н. Лаванчи
26'
Ж. Квинтийя (П)
39'
В. Руис
54'
Э. Демирович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лугано - Санкт-Галлен
90'
+2
Желтая карточка
Л. Гертлер
90'
Желтая карточка
A. Ribeiro
84'
Замена
M. Nuhu
️️️️
Э. Демирович
ГОЛ! 3:3!
Н. Лаванчи
Пас отдал
Д. Саббатини
83'
83'
Замена
А. Бакайоко
️️️️
С. Иттен
81'
Желтая карточка
С. Хефти
Замена
J.
️️️️
D. Pavlović
79'
Желтая карточка
M. Maric
77'
Замена
К. Лунгойи
️️️️
A. Gerndt
77'
Желтая карточка
E. Yao
75'
68'
Замена
V. Rufli
️️️️
В. Руис
54'
ГОЛ! 2:3!
Э. Демирович
Пас отдал
Л. Гертлер
ГОЛ! 2:2!
A. Gerndt
Пас отдал
Н. Лаванчи
46'
Замена
Ф. Холендер
️️️️
Р. Джанга
46'
Замена
З. Ловрич
️️️️
С. Гвидотти
46'
Желтая карточка
M. Čovilo
41'
39'
ГОЛ! 1:2!
В. Руис
Пас отдал
Л. Гертлер
26'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ж. Квинтийя
23'
Замена
A. Ribeiro
️️️️
Я. Летар
ГОЛ! 1:0!
Д. Саббатини
Пас отдал
Н. Лаванчи
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
33
Noam Baumann
ВР
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
5
Mijat Maric
ЦЗ
18
Eloge Yao
ЦЗ
19
Alexander Gerndt
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
6
Miroslav Čovilo
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
23
Daniel Pavlović
ЦФ
32
Ранхело Джанга
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
14
Яннис Летар
ЦЗ
23
Бетим Фазлийи
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
30
Виктор Руис
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Лугано
1
David Da Costa
ВР
7
Филип Холендер
ЛАЗ
4
Занди Ловрич
ЦП
3
Jefferson
ЦФ
18
Ransford Selasi
ЦФ
27
Франклин Сасере
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
Санкт-Галлен
33
Джонатан Клинсман
ВР
99
Vincent Rufli
ЦЗ
17
Алессандро Крауши
ЦП
26
Tim Staubli
ЦП
3
M. Nuhu
ЦФ
19
André Ribeiro
ЦФ
7
Аксель Бакайоко
ЦФ
4-4-2
33
14
Лаванчи
5
18
5
Кечкеш
19
6
14
Саббатини
34
Гвидотти
32
Джанга
23
3-2-3-2
1
Зиги
14
Летар
23
Фазлийи
20
Стержиу
30
Хефти
28
Мухайм
30
Руис
88
Квинтийя
16
Гертлер
10
Иттен
9
Демирович
23
3
3
23
32
Джанга
7
Холендер
7
Холендер
32
Джанга
34
Гвидотти
4
Ловрич
4
Ловрич
34
Гвидотти
19
11
Лунгойи
11
Лунгойи
19
9
Демирович
3
3
9
Демирович
30
Руис
99
99
30
Руис
14
Летар
19
19
14
Летар
10
Иттен
7
Бакайоко
7
Бакайоко
10
Иттен
Остались в запасе
Лугано
Санкт-Галлен
18
Ransford Selasi
ЦФ
1
David Da Costa
ВР
27
Франклин Сасере
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
33
Джонатан Клинсман
ВР
17
Алессандро Крауши
ЦП
26
Tim Staubli
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
18
Ransford Selasi
ЦФ
1
David Da Costa
ВР
27
Франклин Сасере
ЦФ
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
17
Алессандро Крауши
ЦП
26
Tim Staubli
ЦП
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Лугано - Санкт-Галлен
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
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