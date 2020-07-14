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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Тондела
Жил Висенте - Тондела: обзор матча 14 июля 2020
Жил Висенте
14.07.2020, вторник, 23:30
Португалия. Примейра, 32 тур
3 : 2
Завершен
Тондела
29'
Р. Рибейру
57'
Р. Фернандеш
64'
Б. Краев
73'
Y. Tavares
84'
J. Rubio Toro
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жил Висенте - Тондела
90'
+1
Желтая карточка
R. Valente
Замена
Ж. Афонсо
️️️️
К. Гонсалвеш
90'
+1
87'
Желтая карточка
Д. Мурильо
84'
ГОЛ! 3:2!
J. Rubio Toro
84'
Замена
R. Fonseca
️️️️
J. Rubio Toro
81'
Желтая карточка
Пепелу
Замена
И. Барай
️️️️
Р. Рибейру
77'
Замена
В. Карвальо
️️️️
Б. Краев
77'
75'
Замена
J.
️️️️
Y. Tavares
73'
ГОЛ! 3:1!
Y. Tavares
Пас отдал
R. Valente
Желтая карточка
И. Ногейра
71'
67'
Замена
R. Valente
️️️️
Ф. Муфи
67'
Замена
T. Strkalj
️️️️
R.
Замена
H. Vieira
️️️️
С. Лима
67'
ГОЛ! 3:0!
Б. Краев
Пас отдал
Ф. Фонсека
64'
ГОЛ! 2:0!
Р. Фернандеш
Пас отдал
И. Ногейра
57'
51'
Желтая карточка
Ж. Педру
ГОЛ! 1:0!
Р. Рибейру
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
33
Denis
ВР
78
Alex Pinto
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
23
Edwin Banguera
ЦЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ЦП
3
William Soares
ЦП
23
Божидар Краев
ЦП
16
Самуэль Лино
ЦФ
91
Сандро Лима
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
23
Yohan Tavares
ЦЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
7
Джон Мурильо
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
18
Пепелу
ЦП
8
Johnathan Rubio Toro
ЦП
30
Richard
ЦФ
19
Ronan
ЦФ
Жил Висенте
94
Bruno
ВР
5
Родригао
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
99
Ahmed Isaiah
ЦП
21
Жоао Афонсо
ЦП
6
Витор Карвальо
ЦП
77
Ив Барай
ЦФ
7
Лоуренси
ЦФ
10
Hugo Vieira
ЦФ
Тондела
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
0
R. Valente
ЦП
13
Diogo Silva
ЦФ
4
Jota
ЦФ
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
РФ
4-3-3
33
78
26
Фернандеш
23
40
Ногейра
5
Гонсалвеш
3
23
Краев
20
Рибейру
91
Лима
16
Лино
4-4-2
30
Ниасс
18
Муфи
20
Феррейра
14
Сампайо
23
8
Педру
18
Пепелу
8
7
Мурильо
19
30
5
Гонсалвеш
21
Афонсо
21
Афонсо
5
Гонсалвеш
23
Краев
6
Карвальо
6
Карвальо
23
Краев
20
Рибейру
77
Барай
77
Барай
20
Рибейру
91
Лима
10
10
91
Лима
23
4
4
23
18
Муфи
0
0
18
Муфи
30
19
19
30
8
99
99
8
Остались в запасе
Жил Висенте
Тондела
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
94
Bruno
ВР
5
Родригао
ЦЗ
99
Ahmed Isaiah
ЦП
7
Лоуренси
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
13
Diogo Silva
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
РФ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
Остались в запасе
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
94
Bruno
ВР
5
Родригао
ЦЗ
99
Ahmed Isaiah
ЦП
7
Лоуренси
ЦФ
Остались в запасе
13
Diogo Silva
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
РФ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
Главный тренер
Тоже Марреко
Статистика матча Жил Висенте - Тондела
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
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