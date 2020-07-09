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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Бенфика
Фамаликан - Бенфика: обзор матча 09 июля 2020
Фамаликан
09.07.2020, четверг, 23:30
Португалия. Примейра, 31 тур
1 : 1
Завершен
Бенфика
84'
Гуга
37'
Пицци
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фамаликан - Бенфика
88'
Замена
Жота
️️️️
Пицци
ГОЛ! 1:1!
Гуга
Пас отдал
Ф. Мартинш
84'
81'
Замена
Рафа
️️️️
Ф. Серви
81'
Замена
А. Самарис
️️️️
Габриэл
Замена
И. Пинту
️️️️
П. Вильям
66'
66'
Замена
К. Винисиус
️️️️
Х. Сеферович
Замена
A. Silva
️️️️
R. Lameiras
65'
57'
Желтая карточка
Габриэл
Замена
А. Силва
️️️️
R. Del Campo
56'
Желтая карточка
R. Miranda
39'
37'
ГОЛ! 0:1!
Пицци
24'
Желтая карточка
Ю. Вайгль
7'
Желтая карточка
Ф. Серви
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
1
Rafael Defendi
ВР
3
Патрик Вильям
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
21
Roderick Miranda
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
10
Урош Рачич
ОП
10
Ruben Lameiras
ЦП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
12
Густаво Ассунсао
ЦП
10
Фабиу Мартинш
ЦП
99
Ruben Del Campo
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
18
Габриэл
ЦП
22
Шикинью
АП
21
Пицци
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Фамаликан
1
Вана Алвес
ВР
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
6
Гуга
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
33
Anderson Silva
ЦФ
80
João Neto
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
Бенфика
1
Иван Злобин
ВР
4
Ферру
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
7
Жота
ЛВ
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
89
Диего Соуза
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
4-1-4-1
1
3
Вильям
21
13
Коли
5
Риччели
10
Рачич
10
12
Ассунсао
10
Мартинш
28
Гонсалвеш
99
4-1-1-2-2
1
Влаходимос
34
Алмейда
3
Диаш
33
Жардел
17
Тавареш
5
Вайгль
18
Габриэл
22
Шикинью
21
Пицци
10
Серви
9
Сеферович
3
Вильям
12
Пинту
12
Пинту
3
Вильям
10
33
33
10
99
33
Силва
33
Силва
99
21
Пицци
7
Жота
7
Жота
21
Пицци
18
Габриэл
22
Самарис
22
Самарис
18
Габриэл
10
Серви
27
Рафа
27
Рафа
10
Серви
9
Сеферович
95
Винисиус
95
Винисиус
9
Сеферович
Остались в запасе
Фамаликан
Бенфика
1
Вана Алвес
ВР
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
6
Гуга
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
80
João Neto
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
1
Иван Злобин
ВР
4
Ферру
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
89
Диего Соуза
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
1
Вана Алвес
ВР
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
6
Гуга
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
80
João Neto
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
4
Ферру
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
89
Диего Соуза
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Фамаликан - Бенфика
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
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