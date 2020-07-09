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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Тондела - Порту
Тондела - Порту: обзор матча 09 июля 2020
Тондела
09.07.2020, четверг, 21:15
Португалия. Примейра, 31 тур
1 : 3
Завершен
Порту
73'
R. (П)
47'
Д. Перейра
64'
М. Марега
90+4'
Ф. Виейра (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тондела - Порту
90'
+4
Желтая карточка
М. Марега
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Ф. Виейра
Желтая карточка
Шавьер
90'
+1
84'
Замена
Д. Лейте
️️️️
М. Урибе
Замена
T. Strkalj
️️️️
J. Rubio Toro
84'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
R.
73'
71'
Желтая карточка
М. Урибе
Замена
R.
️️️️
Y. Tavares
68'
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
Пите
68'
Замена
Шавьер
️️️️
R.
68'
67'
Замена
Ф. Виейра
️️️️
А. Теллес
66'
Замена
Л. Диас
️️️️
Тикиньо
64'
ГОЛ! 0:2!
М. Марега
Пас отдал
Х. Корона
Замена
Д. Мурильо
️️️️
Ж. Педру
61'
59'
Желтая карточка
А. Теллес
Желтая карточка
J. Jaquite
49'
47'
ГОЛ! 0:1!
Д. Перейра
Пас отдал
А. Теллес
Желтая карточка
R. Alves
45'
+1
41'
Желтая карточка
Х. Корона
38'
Замена
Д. Перейра
️️️️
С. Оливейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
8
Жоау Педру
ЦП
8
Johnathan Rubio Toro
ЦП
18
Пепелу
ЦП
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
20
Пите
ЦП
30
Richard
ЦФ
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
8
Матеус Урибе
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
25
Отавио
АП
91
Мусса Марега
ПВ
17
Хесус Корона
ПВ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Тондела
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
7
Джон Мурильо
ЦП
13
Diogo Silva
ЦФ
4
Jota
ЦФ
16
Шавьер
ЦФ
19
Ronan
ЦФ
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
19
Tomás Esteves
ЦП
77
Vítor Ferreira
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
29
Зе Луиш
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
4-5-1
30
Ниасс
14
Сампайо
23
34
18
Муфи
8
18
Пепелу
5
20
Пите
8
Педру
30
4-1-1-3-1
1
Маркесин
13
Манафа
99
Мбемба
3
Пепе
13
Теллес
8
Урибе
27
Оливейра
17
Корона
25
Отавио
91
Марега
9
Тикиньо
20
Пите
20
Феррейра
20
Феррейра
20
Пите
8
Педру
7
Мурильо
7
Мурильо
8
Педру
30
16
Шавьер
16
Шавьер
30
23
19
19
23
8
19
19
8
13
Теллес
20
Виейра
20
Виейра
13
Теллес
9
Тикиньо
14
Диас
14
Диас
9
Тикиньо
8
Урибе
2
Лейте
2
Лейте
8
Урибе
27
Оливейра
2
Перейра
2
Перейра
27
Оливейра
Остались в запасе
Тондела
Порту
13
Diogo Silva
ЦФ
4
Jota
ЦФ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
99
Диогу Кошта
ВР
19
Tomás Esteves
ЦП
77
Vítor Ferreira
ЦП
29
Зе Луиш
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
13
Diogo Silva
ЦФ
4
Jota
ЦФ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
Остались в запасе
99
Диогу Кошта
ВР
19
Tomás Esteves
ЦП
77
Vítor Ferreira
ЦП
29
Зе Луиш
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Тондела - Порту
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Жоао Кардосо
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