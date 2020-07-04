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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Боавишта
Бенфика - Боавишта: обзор матча 04 июля 2020
Бенфика
04.07.2020, суббота, 23:15
Португалия. Примейра, 30 тур
3 : 1
Завершен
Боавишта
13'
А. Алмейда
31'
Пицци
42'
Габриэл
64'
Г. Дуланто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Боавишта
Замена
Жота
️️️️
Пицци
90'
+1
85'
Замена
️️️️
Г. Сауэр
Замена
А. Самарис
️️️️
Габриэл
79'
Замена
Рафа
️️️️
Ф. Серви
72'
Замена
К. Винисиус
️️️️
Х. Сеферович
72'
72'
Замена
N. Stojiljkovic
️️️️
Кассиано
64'
ГОЛ! 3:1!
Г. Дуланто
Пас отдал
Кассиано
Желтая карточка
Н. Тавареш
63'
62'
Желтая карточка
Н. Обиора
59'
Замена
Ю. Нжийе
️️️️
A. Bueno
ГОЛ! 3:0!
Габриэл
Пас отдал
Пицци
42'
40'
Желтая карточка
Кассиано
ГОЛ! 2:0!
Пицци
Пас отдал
Габриэл
31'
ГОЛ! 1:0!
А. Алмейда
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
18
Габриэл
ЦП
21
Пицци
АП
22
Шикинью
АП
10
Франко Серви
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Боавишта
23
Элтон Лейте
ВР
22
Ricardo Costa
ЦЗ
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
27
Карраша
ЦП
27
Паулиньо Паула
ЦП
40
Нванкво Обиора
ЦП
7
Густаво Сауэр
ЦП
14
Alberto Bueno
ЦФ
90
Кассиано
ЦФ
21
Fernando Cardozo
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Бенфика
99
Миле Свилар
ВР
4
Ферру
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
7
Жота
ЛВ
22
Андреас Самарис
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
55
Густаво Дуланто
ЦЗ
0
Idris
ЦП
7
Мигель Рейзинью
ЦП
24
Tomás Reymão
ЦП
10
Юсуфа Нжийе
ЦФ
19
Nikola Stojiljkovic
ЦФ
9
Mateus
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Влаходимос
17
Тавареш
3
Диаш
33
Жардел
34
Алмейда
5
Вайгль
18
Габриэл
22
Шикинью
21
Пицци
9
Сеферович
10
Серви
3-4-3
23
Лейте
22
3
23
Марлон
27
Паула
40
Обиора
7
Сауэр
27
Карраша
21
90
Кассиано
14
21
Пицци
7
Жота
7
Жота
21
Пицци
18
Габриэл
22
Самарис
22
Самарис
18
Габриэл
9
Сеферович
95
Винисиус
95
Винисиус
9
Сеферович
10
Серви
27
Рафа
27
Рафа
10
Серви
14
10
Нжийе
10
Нжийе
14
90
Кассиано
19
19
90
Кассиано
9
9
Остались в запасе
Бенфика
Боавишта
99
Миле Свилар
ВР
4
Ферру
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
89
Диего Соуза
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
1
Рафаэль Бракали
ВР
55
Густаво Дуланто
ЦЗ
0
Idris
ЦП
7
Мигель Рейзинью
ЦП
24
Tomás Reymão
ЦП
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
4
Ферру
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
89
Диего Соуза
ЦФ
Остались в запасе
1
Рафаэль Бракали
ВР
55
Густаво Дуланто
ЦЗ
0
Idris
ЦП
7
Мигель Рейзинью
ЦП
24
Tomás Reymão
ЦП
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Бенфика - Боавишта
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
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