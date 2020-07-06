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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Морейренcе - Спортинг
Морейренcе - Спортинг: обзор матча 06 июля 2020
Морейренcе
06.07.2020, понедельник, 23:00
Португалия. Примейра, 30 тур
0 : 0
Завершен
Спортинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Морейренcе - Спортинг
90'
+5
Желтая карточка
Г. Плата
Замена
N.
️️️️
F. Abreu
90'
Замена
L. Machado
️️️️
Б. Ауашерия
90'
Замена
Н. Сантуш
️️️️
Ф. Соареш
90'
Желтая карточка
С. Витория
85'
69'
Желтая карточка
Ж. Кабрал
66'
Замена
️️️️
С. Ристовски
Замена
D.
️️️️
Габриэлзиньо
62'
61'
Замена
Вендел
️️️️
Р. Батталья
Замена
С. Витория
️️️️
A. Soares
54'
Красная карточка
R. Halliche
51'
Желтая карточка
М. Пасинато
37'
34'
Желтая карточка
К. Борха
26'
Желтая карточка
М. Акунья
Желтая карточка
А. Конте
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
2
JoÃ£o AurÃ©lio
ЦЗ
23
Rafik Halliche
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
5
Абду Конте
ЦЗ
11
Габриэлзиньо
ЛВ
20
Билел Ауашерия
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
16
Сори Мане
ЦП
22
Филипе Соареш
ЦП
29
Fabio Abreu
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Спортинг
81
Луиш Максимиану
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
21
Маркос Акунья
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
19
Гонсало Плата
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Морейренcе
88
Pedro Trigueira
ВР
19
Стивен Витория
ЦЗ
8
Ибрахима
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
11
Лютер Сингх
ЦП
10
Нуну Сантуш
ЦП
20
Djavan
ЦФ
18
NenÃª
ЦФ
20
L. Machado
ЦФ
Спортинг
40
Renan Ribeiro
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
8
Вендел
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ЦП
4-4-1-1
14
Пасинато
2
33
5
Конте
23
20
Ауашерия
16
Мане
22
Соареш
6
11
Габриэлзиньо
29
3-2-2-1-2
81
Максимиану
26
Борха
13
Нету
4
Коатес
33
Ристовски
21
Акунья
27
Нуньес
6
Батталья
77
Кабрал
99
Шпорар
19
Плата
11
Габриэлзиньо
20
20
11
Габриэлзиньо
6
19
Витория
19
Витория
6
22
Соареш
10
Сантуш
10
Сантуш
22
Соареш
29
18
18
29
20
Ауашерия
20
20
20
Ауашерия
6
Батталья
8
Вендел
8
Вендел
6
Батталья
Остались в запасе
Морейренcе
Спортинг
88
Pedro Trigueira
ВР
8
Ибрахима
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
11
Лютер Сингх
ЦП
Главный тренер
Мигел Леал
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
40
Renan Ribeiro
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
64
Рафаэл Камашу
ЦП
Главный тренер
Леонел Понтеш
Остались в запасе
88
Pedro Trigueira
ВР
8
Ибрахима
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
11
Лютер Сингх
ЦП
Остались в запасе
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
40
Renan Ribeiro
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
64
Рафаэл Камашу
ЦП
Главный тренер
Мигел Леал
Главный тренер
Леонел Понтеш
Статистика матча Морейренcе - Спортинг
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Комендадор Хоаким де Алмейда Фрейтас
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